De crisiscel Onderwijs van de gemeente Vilvoorde heeft beslist om in september de mondmaskerplicht in secundaire scholen aan te houden.

Dat laat burgemeester Hans Bonte (Vooruit) weten. Aanleiding daarvoor zijn de hoge besmettingscijfers én de lage vaccinatiecijfers bij Vilvoordse jongeren. Vilvoorde sluit zich zo aan bij de Brusselse aanpak, in plaats van de Vlaamse.

'Tot mijn spijt hebben we niet alleen ten opzichte van Vlaanderen, maar ook ten opzichte van Brussel veel meer besmettingen', zegt burgemeester Bonte. Het waren er de afgelopen twee weken 617 per 100.000 voor Vilvoorde, tegenover 517 per 100.000 in Brussel. Een groot deel van die besmettingen vindt ook plaats bij jongeren.

'Extra buffer'

Bonte maakt zich ook nog zorgen om vakantiegangers: 'Veel jongeren zijn nog met hun families op bezoek in vooral Marokko en Turkije.' Die jongeren moeten nog terugkeren en zorgen in combinatie met de al hoge besmettingscijfers ervoor dat Vilvoorde, de demografisch jongste gemeente van het land, met de mondmaskerplicht in de secundaire scholen een extra buffer wil aanleggen.

In Vilvoorde liggen de vaccinatiecijfers bij jongeren ook een pak lager dan in de rest van Vlaanderen: zo'n 44 procent van de jongeren heeft hun eerste spuit al gehad, tegenover 74 procent in Vlaanderen. 'Dat komt ook voor een stuk opnieuw door de afwezigheid van de jongeren, die tijdens de zomer op vakantie zijn. We maken daarom het vaccineren zo laagdrempelig mogelijk', aldus Bonte. Hij wijst erop dat dat vaccinatiegraad bij de Vilvoordse jongeren wel hoger ligt dan bij de Brusselse, waar die 21 procent bedraagt.

