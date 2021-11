Een vijftigtal werknemers blokkeert donderdagochtend de toegang tot de kerncentrale van Tihange, in de provincie Luik. Ze protesteren op die manier tegen de kernuitstap. Dat is vernomen uit vakbondsbron.

'De werknemers vrezen hun banen te verliezen', aldus Julien Leruth van de socialistische vakbond Gazelco. De protestactie gaat uit van het gezamenlijk front van Gazelco en de christelijke bediendebond CNE. De vakbonden laten enkel bewakers en personeel dat instaat voor de veiligheid van de kerncentrale, toe tot de site, aldus Leruth.

Tegen 2025 sluiten al zeker vijf van de zeven kerncentrales de deuren. De komende weken hakt de federale regering ook de knoop door over het lot van de jongste twee centrales. 'De kwestie van de banen van de duizenden werknemers in de sector komt zelden aan bod', hekelt Leruth.

De vakbonden verwachten dat de protestbeweging in de loop van de dag nog zal aangroeien.

