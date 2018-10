Vijftien nazisympathisanten kandidaat voor Vlaams Belang

Tien verkiezingskandidaten van het Vlaams Belang, onder wie twee lijsttrekkers, geven op sociale media blijk van sympathie voor Tomas Boutens, een gewezen beroepsmilitair die vijf jaar geleden als terrorist werd veroordeeld. Hij leidde de neonazistische groep Bloed, Bodem, Eer en Trouw, en plande bloedige aanslagen om Vlaanderen blank te houden. Hij wilde zelfs Filip Dewinter vermoorden om diens aanhang mee te sleuren in een burgeroorlog, die uiteindelijk tot een rechts bewind moest leiden.

Dat VB'ers hem steunen, is des te frappanter omdat de partij twee jaar geleden nog pleitte om terroristen de doodstraf te geven, aldus Het Laatste Nieuws.

De krant vond ook vijf kandidaten - onder wie ook een lijsttrekker - die likes geven aan Adolf Hitler en andere nazistische uitingen.

Vlaams Belang zegt dat het een tuchtprocedure zal starten tegen alle betrokkenen. Hen van de lijsten halen, gaat niet meer. 'Elke kandidaat zal afzonderlijk worden behandeld, met als eindbeslissing het al dan niet verder functioneren binnen het Vlaams Belang', laat een woordvoerder in de krant verstaan. 'Wij zijn een democratische vrijheidspartij en verwerpen elke ideologie die daar haaks op staat. Dat geldt zowel voor het islamisme, het communisme als het nazisme.'

Voorzitter Tom Van Grieken bevestigt dat het Vlaams Belang onderzoek zal doen naar elk geval, maar hekelt ook 'de heksenjacht op zijn partij.'

Ivm ‘onthullingen’ van HLN:@vlbelang is een democratische partij en daar is evident geen plek voor neo-nazisme. We onderzoeken ieder geval. De heksenjacht door #msm mag ook stoppen. Deze mensen worden met naam én foto aan de publieke schandpaal genageld, zonder wederwoord. (1/2)