Vijftien damherten zijn op het domein van vakantiepark Hengelhoef in Houthalen-Helchteren voorbije nacht vermoedelijk het slachtoffer geworden van een wolvenaanval.

Dit is meer dan waarschijnlijk het werk van een of meer wolven, meldt de burgemeester van Houthalen-Helchteren, Alain Yzermans (Vooruit) zondag.

Volgens de burgemeester zaten de damherten in een omheind terrein met een oppervlakte van drie hectare. De aanvaller(s) zou(den) onder de omheining zijn doorgekropen.

'Het wolf fencing team Belgium heeft de omheining van de hertenweide in Hengelhoef zondag na een blinde wolvenaanval wolfproof gemaakt. Vijftien damherten zijn doodgebeten. Op de hertenweide van het recreatiepark in Hengelhoef zijn zondagmiddag de nodige vaststellingen verricht. De nog 35 aanwezige damherten zijn gelukkig samengebracht in een eerste raster dat wolfproof is gemaakt zodat zij terug veilig zijn. We danken het wolf fencing team en de technische dienst van onze gemeente voor deze ingreep. Meer preventie en een kordate aanpak zijn nodig,' aldus burgemeester Yzermans.

