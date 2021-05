Vijf Vlaamse partijen roepen de regering in een resolutie op om de initiatieven rond korte keten beter te ondersteunen. Het initiatief komt van oppositiepartij Groen.

'Ook na de lockdown willen we dat Vlamingen naar hoevewinkels gaan', zeggen de initiatiefnemers. 'Daarom moeten we landbouwers helpen die zich op de kaart willen zetten met korte keten-producten en op hobbels in de regelgeving stoten of met vragen blijven zitten over de economische haalbaarheid.'

Groen kreeg N-VA, CD&V, Open VLD en Vooruit mee achter de resolutie. De tekst roept de regering op om de positie van de landbouwers in de keten te versterken via de ondersteuning van leefbare businessmodellen op maat. Proefprojecten van kennisinstellingen zoals het ILVO moeten worden uitgerold binnen de gangbare landbouwsector.

De regering wordt ook gevraagd om structuren te ondersteunen die kunnen helpen de positie van de land- en tuinbouwer als prijszetter in de markt te versterken. De lokale productie moet beter bekend worden gemaakt bij de consument en er moeten gerichte opleidingen komen voor landbouwers om zelf een systeem van korte keten uit te bouwen.

'Het is een goede zaak dat mensen rechtstreeks bij een boer kopen'', zegt Chris Steenwegen van Groen. 'Er ontstaat een vertrouwensband met de boer, die krijgt waardering en een goede prijs voor de producten. Die producten zelf zijn dan weer gezond, hebben er minder kilometers op zitten en hebben daardoor een kleine C02-voetafdruk.'

