'Vijf over twaalf': sociale partners bezorgd over eindtermen secundair onderwijs

De Vlaamse sociale partners dringen bij de Vlaamse regering en het Vlaams Parlement aan om snel knopen door te hakken over de eindtermen tweede en derde graad secundair onderwijs. Het is vijf over twaalf, zegt de SERV vrijdag, 'elke vertraging dreigt de modernisering van het secundair onderwijs in het gedrang te brengen'.