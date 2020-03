Vorig jaar werd 5 miljoen euro aan dienstencheques niet gebruikt voor de vervaldatum.

'Op een totaal van 93 miljoen euro aan gebruikte dienstencheques in 2019, komt dit neer op slechts 0,6 procent verloren stuks. Desalniettemin gaat het hier toch over een groot bedrag, namelijk 4.950.000 euro', zegt Vlaams parlementslid Tom Ongena (Open VLD), die de cijfers opvroeg bij Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V). 'Een deel daarvan doet zich voor bij overlijdens van gebruikers. Daarom vraag ik dat er een oplossing komt voor het probleem van geblokkeerde dienstencheques wanneer je partner overlijdt.'

Uit het jaarverslag 2019 van de Vlaamse ombudsman bleek dat er rond werk en economie vooral klachten waren rond dienstencheques. Zo kunnen vervallen cheques niet meer omgeruild worden. Een gebruiker kan voor de vervaldatum wel bij Sodexo een omruiling aanvragen. Vorig jaar werden op die manier 354.203 dienstencheques omgeruild. De half miljoen vervallen cheques werden door Sodexo aan de Vlaamse overheid terugbetaald.

De geldigheidstermijn van dienstencheques werd vorig jaar verlengd tot één jaar. 'Toch blijven veel cheques onaangeroerd', stelt Tom Ongena vast. 'Zo blijkt het overlijden van een gebruiker problemen op te leveren. Vaak staan de dienstencheques op naam van één persoon. Wanneer die gebruiker overlijdt, worden de cheques geblokkeerd met als gevolg dat de overlevende partner samen met alle emotionele en praktische miserie die een overlijden met zich meebrengt, ook zonder poetshulp komt te zitten. In 2019 werden op die manier 1.631 gebruikersaccounts geblokkeerd. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn', vindt de Open VLD'er.

Hij pleit voor het opzetten van een experiment met facturatie. 'Zo kunnen de voor- en nadelen van een nieuw betaalsysteem, waarbij je niet meer vooraf dienstencheques moet aankopen, vergeleken worden met de pro's en contra's van het huidige stelsel. Bij positieve resultaten kan de minister beslissen over te gaan tot zo'n facturatiemodel in plaats van verder te gaan met de huidige dienstencheques. Zo werk je in één klap het probleem van vervallen cheques weg', aldus Ongena, die de minister oproept te bekijken hoe en wanneer zo'n experiment opgestart kan worden.

