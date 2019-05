Naar aanleiding van de betoging van de gele hesjes, zondagnamiddag in Brussel, zijn vijf personen gerechtelijk aangehouden. Dat meldt het Brusselse parket.

'Het gaat om drie mensen die verboden wapens bij zich hadden, één persoon die weerspannig was tegen de politie en één iemand die geseind stond in het kader van een ander, losstaand dossier', aldus parketwoordvoerder Denis Goeman. 'Iedereen is na verhoor vrijgelaten.'

De betoging van de gele hesjes waartoe de voorbije weken op sociale media was opgeroepen, was niet aangevraagd en de Brusselse politie was dan ook niet van plan ze toe te staan. Zondagmiddag doken enkele honderden gele hesjes op aan het Noordstation, waar ze meteen werden ingesloten door de politie en één voor één gearresteerd. In en rond het station voerde de politie ook verschillende controles uit, waarbij een aantal personen opgepakt werd.

Terwijl de politie de grootste groep gele hesjes omsingelde, verzamelde zich een tweede groep van een vijftigtal betogers, die eerst naar de kleine ring en vervolgens naar de voetgangerszone trokken. Via de Anspachlaan ging het naar de Marollen en de zone rond de Grote Markt. Onderweg sneuvelde her en der straatmeubilair en werd het PS-hoofdkwartier bekogeld. In de straten rond de Grote Markt splitste de groep zich op. Een aantal betogers die een horlogewinkel binnendoken, werd opgepakt terwijl de andere opgingen in de massa. Zowat 350 mensen werden opgepakt, van wie het grootste deel administratief aangehouden werd.