Vijf doodvonnissen in Saoedi-Arabië na moord Khashoggi

Een rechtbank in Saoedi-Arabië heeft maandag vijf mensen tot de doodstraf veroordeeld voor de moord op de dissidente journalist Jamal Khashoggi in 2018 in Istanboel, zo heeft het openbaar ministerie maandag bekendgemaakt.

Het laatste beeld van Jamal Khashoggi (r.).

Drie andere beschuldigden kregen in totaal 24 jaar cel voor het "toedekken" van de misdaad. Voor een nauwe adviseur van de kroonprins van het koninkrijk, Mohammed ben Salman, werd geen enkele aanklacht weerhouden. Volgens de Amerikaanse inlichtingendienst CIA en een deskundige van de Verenigde Naties heeft die de moord bevolen, wat hij ontkent. Ryad heeft in verband met de moord elf verdachten voor de justitie gebracht. Khashoggi, schrijvend voor de Washington Post, werd vermoord toen hij op 2 oktober 2018 het Saoedische consulaat Istanboel binnenging. Hij wou daar documenten ophalen voor zijn huwelijk met Hatice Cengiz die hem buiten opwachtte. Zijn lijk is nooit gevonden. De journalist leunde aanvankelijk bij het Saoedische bewind aan maar stelde zich later kritisch op. Lees ook: - Wie betaalt de rekening voor de moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi? - Verdwenen journalist Khashoggi in laatste column: 'Arabische wereld heeft vrije pers nodig'