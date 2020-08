In Deurne bij Antwerpen zijn maandagnacht schoten afgevuurd op een woning in de De Gryspeerstraat. Het gaat om het pand naast de leegstaande apotheek, waarnaar zondagnacht een granaat werd gegooid. Er waren toen al vermoedens dat eigenlijk het pand ernaast het beoogde doelwit was.

'Afgelopen nacht vond rond 3.10 uur opnieuw een aanslag plaats in de De Gryspeerstraat. Deze keer niet met een granaat, maar met een machinegeweer. Er werden meerdere schoten afgevuurd op de woning naast de apotheek waar de vorige nacht - wellicht verkeerdelijk - een granaat naartoe werd gegooid', zegt politiewoordvoerder Sven Lommaert. Er raakte bij het incident niemand gewond. De schade beperkt zich tot de gevel en de voordeur van de woning. Het pand is eigendom van een familie die gelinkt wordt aan het drugsmilieu.

Het is intussen al het vijfde gewelddadige incident op vier dagen tijd. Vrijdagnacht werd een woning beschoten in de Beukenstraat in Borgerhout. De nacht nadien ontplofte in de Godtsstraat in Borgerhout een granaat onder een geparkeerde wagen en aan de Kerkhofweg in Deurne vernielde een explosief de voordeur van een woning.

'Afgelopen nacht vond rond 3.10 uur opnieuw een aanslag plaats in de De Gryspeerstraat. Deze keer niet met een granaat, maar met een machinegeweer. Er werden meerdere schoten afgevuurd op de woning naast de apotheek waar de vorige nacht - wellicht verkeerdelijk - een granaat naartoe werd gegooid', zegt politiewoordvoerder Sven Lommaert. Er raakte bij het incident niemand gewond. De schade beperkt zich tot de gevel en de voordeur van de woning. Het pand is eigendom van een familie die gelinkt wordt aan het drugsmilieu. Het is intussen al het vijfde gewelddadige incident op vier dagen tijd. Vrijdagnacht werd een woning beschoten in de Beukenstraat in Borgerhout. De nacht nadien ontplofte in de Godtsstraat in Borgerhout een granaat onder een geparkeerde wagen en aan de Kerkhofweg in Deurne vernielde een explosief de voordeur van een woning.