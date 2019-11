In zeven Belgische steden (Antwerpen, Gent, Brussel, Hasselt, Leuven, Mechelen en Namen) komen jongeren en oudere sympathisanten op straat in het kader van de vierde wereldwijde klimaatstaking.

De vierde editie van de Belgische Global Strike for Future heeft een nieuwe formule: er vinden ditmaal op ongeveer hetzelfde tijdstip betogingen plaats in zeven steden: Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt, Leuven, Mechelen en Namen. Op die manier wordt iedereen gemobiliseerd om ook dichter bij huis te protesteren voor een betere en eerlijke toekomst.

Het is al de 24ste keer dat de klimaatjongeren, die intussen breed gesteund worden door organisaties zoals Workers for Climate, Teachers for Climate, Scientists4Climate, Grootouders voor het Klimaat en de vakbonden, op straat komen om te betogen en een ambitieus klimaatbeleid te eisen. 'Er is nog steeds niet voldoende initiatief genomen. Het Vlaams regeerakkoord gaat zelfs niet proberen om de klimaatdoelstelling van het akkoord van Parijs te halen. Dat is echt niet oké. Daarom blijven wij aan de alarmbel trekken', zegt Luna Bauwens van Youth for Climate.

De Vlaamse en federale regeringsvorming die volgt op de verkiezingen die ondertussen zijn gehouden, lijken niet uit te draaien op een beter klimaatbeleid, vinden de betogers. 'Waar is het ambitieus en sociaal rechtvaardig klimaatplan dat we al maandenlang eisen?', vragen ze zich zich af. 'Onze regering heeft het duidelijk nog steeds niet begrepen.'

Op een paar dagen van de klimaatconferentie in Madrid willen de betogers een signaal geven.

De politie telde bij de start van de betoging in Brussel 850 betogers. In Gent gaat het om 450 tot 500 demonstranten.