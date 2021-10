De liberalen in de regering-De Croo willen een vierdaagse werkweek van 38 uur. Knack-redacteur Peter Casteels vraagt zich af wie daar in hemelsnaam gelukkig van zou worden.

Van alle ballonnetjes die de Vivaldi-partijen de voorbije maanden oplieten, kregen we vorige week te zien welke de regering-De Croo samenknoopte tot een begroting. Er was één ballonnetje waarvan ik nooit helemaal had begrepen waar het vandaan kwam, en dat nog altijd ergens vrij in de lucht zweeft: de vierdaagse werkweek van 38 uur. Het waren de liberalen die er als eersten lucht in hadden geblazen. Straks is het aan de sociale partners om het al dan niet af te knallen.Vier dagen telkens iets minder dan tien uur werken, van pakweg acht uur 's ochtends tot zes uur 's avonds, om de vijfde dag van de week thuis te mogen blijven? Ik kan over zulke onderwerpen moeilijk meepraten - journalisten werken altijd en nooit - maar ik kan me niet meteen iemand voor de geest halen die daar gelukkig van wordt. Echte carrièristen, toch het doelpubliek van de liberalen, werken natuurlijk elke dag al veel langer. Dus moet dit idee wel degelijk bedacht zijn voor mensen die een betere balans zoeken tussen hun werk en het leven daarbuiten. Zo ken ik er toevallig wel een paar. Het is verbazingwekkend, en in mijn geval ook jaloersmakend, om te zien hoeveel dertigers er ondertussen al vier vijfde werken. Het is zelfs het enige wat ik met enige stelligheid over mijn generatie durf te beweren: wij vinden vrije tijd belangrijker dan geld, of toch degenen onder ons die het zich kunnen veroorloven. Voor jonge middenklassers, die er ook nog nét in zijn geslaagd een woning te kopen, is het misschien wel het belangrijkste sociale strijdpunt. Dat bewijst ook de populariteit van het idee van de dertigurige werkweek van de PVDA en de PS. Was dat maar even snel door alle andere partijen gekopieerd als het minimumpensioen van 1500 euro! Helaas, boomers voor boomers.De liberalen voelden de wind dus wel waaien, wisten helaas niet goed uit welke richting, en bedachten een alternatief: evenveel werk, evenveel stress, evenveel verantwoordelijkheid, in vier dagen in plaats van vijf. Het is een miserabel voorstel voor mensen die het zich niet kunnen permitteren om een deel van hun loon in te leveren, maar genoeg huishoudelijke en familiale plichtplegingen hebben om er makkelijk een dag in de week mee gevuld te krijgen. Het liet me terugdenken aan een ballonnetje dat tijdens de regering-Michel werd opgelaten door Kris Peeters (CD&V), toenmalig minister van Werk: werknemers zouden collega's vrije dagen kunnen doorgeven, als zij die bijvoorbeeld beter kunnen gebruiken omdat hun kind ziek is en niet naar school kan.Aan dat voorstel hield ik nachtmerries over, waarin mijn collega's en ik vakantiedagen onder elkaar zaten te verdelen zoals er tijdens de Tweede Wereldoorlog ook wel eens voedselbonnen zullen zijn doorgegeven aan familieleden die eruitzagen alsof ze elk moment konden bezwijken. Kon Peeters - ondanks het ACV-hesje dat hij de hele regeerperiode droeg natuurlijk nog altijd de oud-topman van Unizo - de schraalheid en de tristesse van zo'n idee echt niet inzien?Het verschil met de wonderlijke voorspellingen die John Maynard Keynes maakte, kan niet veel groter zijn. Ik begin nog altijd te watertanden als ik ergens een verwijzing tegenkom naar Economic Possibilities for our Grandchildren, een essay dat de Britse econoom in 1930 publiceerde. Hij voorzag daarin dat de welvaart over 100 jaar zodanig zou zijn gestegen dat mensen nog maar 15 uur per week hoefden te werken. De welvaart ís gestegen in het tempo dat Keynes in gedachten had, maar de meeste mensen werken nog altijd 40 uur. Ergens is er iets mis gegaan. Waar kunnen we nog van dromen, voor over 100 jaar? 40 uur werken in twee dagen tijd, in de e-commerce?