De afgelopen dagen hebben vier van de zowat 430 mensen zonder papieren die in de Begijnhofkerk en op de campussen van de VUB en ULB in hongerstaking zijn, hun mond dichtgenaaid. Ze kunnen alleen nog via een rietje drinken.

De mensen zonder papieren zijn sinds 23 mei in hongerstaking. Ze eisen een collectieve regularisatie. Na ruim een maand wordt de gezondheidstoestand van sommigen stilaan kritiek. 'Hun mentale en fysieke gezondheidstoestand gaat er sterk op achteruit', zegt Alexandre Seron, campagnedirecteur van Dokters van de Wereld. 'We zijn voorbij het punt waarop de hongerstaking onomkeerbare gevolgen kan hebben voor hun gezondheid.'

Een arts die de gezondheidstoestand van de mensen in de gaten houdt, bevestigt dat ze verzwakken. 'Ze beginnen het moeilijk te krijgen om rechtop te staan. Ze krijgen meer en meer buikpijn', zegt ze. 'Ze zijn zo moe en hebben het zo benauwd dat ze soms niet meer kunnen slapen, en dat kan fysieke en mentale gevolgen hebben.'

Regularisatie

Er werden al hongerstakers naar het ziekenhuis gebracht, maar ze weigeren soms behandeld te worden, aldus nog de dokter. Ze ondertekenen documenten om ontslagen te worden, zodat ze hun hongerstaking kunnen voortzetten.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) heeft al meermaals gezegd dat de hongerstakende mensen zonder papieren niet moeten rekenen op een collectieve regularisatie.

'De meesten hebben jaren geleden een bevel gekregen om het grondgebied te verlaten', schreef Mahdi afgelopen weekend nog op Twitter. 'Ze deden dat niet, bleven hier jarenlang in het zwart werken en eisen nu papieren. Het is niet omdat je 5, 10 of 20 jaar lang de regels niet naleeft, dat je dan plots het automatische recht krijgt op verblijf. Anders kan je alle verblijfsprocedures afschaffen.' (Belga)

