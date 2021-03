Vier op de tien sociale huurders in energiearmoede

Bijna 21 procent van de Belgische huishoudens kampt met energiearmoede, wat inhoudt dat hun rekening te hoog is in verhouding tot hun beschikbaar inkomen. Ruim vier op de tien sociale huurders in België leven in energiearmoede. Dat blijkt uit de jaarlijkse Barometer Energiearmoede van de Koning Boudewijnstichting.

3 Keer gedeeld

Keer gedeeld













© Belga

Van de bijna 300.000 huishoudens die een sociale woning huren, leeft 41 procent in energiearmoede. Vrouwen, ouderen en eenoudergezinnen worden het zwaarst getroffen. 'Ze zijn extra kwetsbaar door hun lager inkomen en door hun energierekening die aanzienlijk zwaarder weegt op hun budget', zegt Erika Racquet van de Koning Boudewijnstichting in De Morgen. Sociale woningen slurpen vooral te veel energie. In Vlaanderen worden vier op de tien sociale woningen gekenmerkt als energie-intensief. De slechte staat van de woningen heeft een pervers effect: diegenen die al krap bij kas zitten, zien hun warmte langs deuren en kieren naar buiten waaien. Tegelijk hangen ze vast aan oude, energieverslindende toestellen. Van de bijna 300.000 huishoudens die een sociale woning huren, leeft 41 procent in energiearmoede. Vrouwen, ouderen en eenoudergezinnen worden het zwaarst getroffen. 'Ze zijn extra kwetsbaar door hun lager inkomen en door hun energierekening die aanzienlijk zwaarder weegt op hun budget', zegt Erika Racquet van de Koning Boudewijnstichting in De Morgen. Sociale woningen slurpen vooral te veel energie. In Vlaanderen worden vier op de tien sociale woningen gekenmerkt als energie-intensief. De slechte staat van de woningen heeft een pervers effect: diegenen die al krap bij kas zitten, zien hun warmte langs deuren en kieren naar buiten waaien. Tegelijk hangen ze vast aan oude, energieverslindende toestellen.