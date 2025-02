Vier op de tien rekruten halen einde van legeropleiding niet

Vorig jaar hebben vier op de tien kandidaten het einde van hun legeropleiding niet gehaald. Dat blijkt uit cijfers die Open VLD en Vlaamse Belang hebben opgevraagd bij Defensie, schrijft Het Nieuwsblad zaterdag. Het nieuws staat ook in de andere Mediahuis-kranten. Nochtans zijn er voor elke vacature “soms tot vier kandidaten”, zei generaal Frederik Vansina, de stafchef van het Belgische leger, donderdag.

Legervakbond ACMP wees eerder al op het probleem van bouwvallige kazernes waarin jonge rekruten terechtkwamen en de begeleiding door soms onervaren of weinig gemotiveerde onderrichters. “En veel jonge mensen komen – onder meer door het zien van flitsende promofilmpjes – met verkeerde verwachtingen bij Defensie terecht”, zegt ACMP-voorzitter Yves Huwart. “Neen, je zal bij Defensie niet regelmatig vanuit een helikopter aan een touw worden neergelaten.”

Defensie zelf zegt dat er almaar meer inspanningen gebeuren om rekruten beter te omkaderen, onder meer door betere infrastructuur ter beschikking te stellen, de eerste basisopleiding tien in plaats van negen weken te laten duren en rekruten meer tijd te geven om hun fysiek te verbeteren. Nog volgens Defensie is er geïnvesteerd in een betere “coaching van de onderrichters” en “krijgen kandidaten via meer geleidelijke lesprogramma’s meer tijd om de leerstof te verwerken”.

Het kabinet van minister van Defensie Theo Francken (N-VA) beklemtoonde vrijdag in een reactie dat volgens de jongste cijfers de uitval intussen verder is gedaald, naar nog ongeveer 35 procent. (Belga)