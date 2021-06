Afgelopen weekend zijn vier nieuwe welpen van wolvin Noëlla gesignaleerd, zo melden het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en het Agentschap Natuur en Bos (ANB). Een boswachter kon de welpen in beeld brengen, waaruit blijkt dat er dit jaar al zeker vier welpen geboren zijn. De wolvenroedel breidt zo uit tot minimaal negen wolven.

Begin mei maakte het Agentschap Natuur en Bos bekend dat wolvin Noëlla nieuwe jongen heeft gekregen. Vorig jaar bracht het wolvenpaar August en Noëlla al vijf welpen op de wereld, waarvan er nog drie in leven zijn. Eind mei hebben camera's van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek en het Agentschap Natuur en Bos al twee nieuwe welpen kunnen filmen. Dit weekend kon boswachter Ernesto Zvar echter foto's van vier welpen maken. 'We weten dus dat er minimaal vier welpen dit jaar geboren zijn', klinkt het bij het INBO en ANB. 'Het lijkt er ook op dat een van de vorig jaar geboren welpen de roedel heeft verlaten, al sluiten we niet uit dat hij later toch weer opduikt. Zo gaat dat nu eenmaal bij wolven.' (Belga)