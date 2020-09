Vier COVID-experten krijgen politiebescherming nadat er bedreigingen aan hun adres werden geuit.

Naast viroloog Marc Van Ranst gaat het nu ook om de voorzitter van de GEES-expertengroep Erika Vlieghe en nog twee andere wetenschappers. Dat hebben Marc Van Ranst en Erika Vlieghe bevestigd aan Belga.

"Vier COVID-experten krijgen momenteel politiebescherming. Vier! ", schreef Marc Van Ranst woensdagavond op Twitter. Infectiologe Erika Vlieghe heeft dat donderdag bevestigd, alsook dat zij betrokken is. "Er werden bedreigingen tegens ons geuit en de politie heeft ons daarvan op de hoogte gebracht", aldus Vlieghe.

In een lopend onderzoek had de onderzoeksrechter de dreigementen voldoende ernstig geacht om politiebescherming te voorzien, klinkt het verder. In juli raakte al bekend dat Marc Van Ranst politiebescherming krijgt vanwege dreigementen uit extreemrechtse hoek.

