Vier Belgische universiteiten zijn in de top 200 van de THE World University Rankings van 2022 geëindigd: KU Leuven blijft met haar 42ste plaats de hoogst gerangschikte Belgische universiteit. De University of Oxford in het Verenigd Koninkrijk is voor het zesde jaar op rij de beste universiteit van de wereld.

De KU Leuven stijgt drie plaatsen en deelt haar 42ste plaats met de Heidelberg University (Duitsland), meldt het Britse magazine voor hoger onderwijs Times Higher Education (THE), dat 1.662 universiteiten toetste.'Ik ben bijzonder trots op het mooie resultaat dat KU Leuven ook dit jaar weer behaald heeft, met dank aan het toponderzoek en de enorme inspanningen van onze personeelsleden', klinkt het bij Luc Sels, de rector van de Leuvense universiteit.

De Universiteit Gent eindigt met haar 96ste plaats dan weer voor het eerst in de top 100, sinds de huidige methodologie gebruikt wordt. Ze deelt die plaats met de University of Copenhagen (Denemarken). Met de 143ste plaats kent de Universiteit Antwerpen haar hoogste plaats ooit.

Ook de University of Exeter (Verenigd Koninkrijk) en de University of Technology Sydney (Australië) behalen die score. De Université Catholique de Louvain in Louvain-la-Neuve behaalt net als de University of Aberdeen (Verenigd Koninkrijk), de University of Colorado Boulder (Verenigde Staten) en de Lomonosov Moscow State University (Rusland) de 158ste plaats.

Meest volledige ranglijst

De volgorde in de THE-ranglijst is gebaseerd op parameters in vier domeinen: onderwijs, onderzoek, internationalisering en valorisatie. Onderwijs en onderzoek bepalen samen het leeuwendeel van de score. De THE-ranglijst wordt doorgaans als de meest volledige beschouwd, omdat de rangschikking van universiteiten gebaseerd is op een brede set van dertien parameters.

De University of Oxford (Verenigd Koninkrijk) staat voor het zesde jaar op rij op nummer één. De Verenigde Staten (acht universiteiten) en het Verenigd Koninkrijk (twee universiteiten) domineren de top tien. Het California Institute of Technology en de Harvard University hebben de Stanford University (allen in de Verenigde Staten) voorbijgestoken en delen nu de tweede plaats.

'In een jaar gedomineerd door de aanhoudende coronapandemie reflecteert de ranglijst de vitale rol van universiteiten in het begrijpen en weten aan te pakken van een crisis, aangezien verschillende instellingen hun citatiescores zien stijgen als gevolg van onderzoek gefocust op COVID-19', stelt THE.

Chinees record

THE lijst maar liefst 1.662 universiteiten van 99 landen en regio's op. Dat zijn er 136 meer dan vorig jaar. Azerbeidzjan, Ecuador, Ethiopië, Fiji en Palestina zijn voor het eerst vertegenwoordigd. Met veertien universiteiten kennen de Verenigde Staten het hoogste aantal nieuwe deelnemende universiteiten, gevolgd door Iran, Ruslang (elk twaalf), Turkije (elf), Brazilië en India (elk negen).

Zo bereikt Amerika het recordaantal van 183 deelnemende universiteiten in totaal, met Japan (118), het Verenigd Koninkrijk (101), China (97) en India (71) in zijn kielzog. China telt maar liefst tien universiteiten in de top 200, dat is een record. Het Chinese vasteland claimt bovendien zijn hoogste positie ooit, met de Tsinghua University en de Peking University op een gedeelde zestiende plaats.

'De elite-universiteiten van de wereld hebben een lange periode van dominantie aan de top van de ranglijst genoten, met behulp van hun historische reputatie, wereldwijde status en betrouwbaar inkomen. Maar onze gegevens laten zien dat er duidelijke verschuivingen plaatsvinden in het hoger onderwijs over de hele wereld. We zien al een duidelijke disruptie van de gevestigde normen door China, en recordhoogtes voor Japan, Zuid-Korea, Singapore en Hongkong laten zien dat Azië blijft voordeel halen uit de focus op en de investering in hoger onderwijs in het hele continent', zegt Phil Baty, Chief Knowledge Officer van THE.

De KU Leuven stijgt drie plaatsen en deelt haar 42ste plaats met de Heidelberg University (Duitsland), meldt het Britse magazine voor hoger onderwijs Times Higher Education (THE), dat 1.662 universiteiten toetste.'Ik ben bijzonder trots op het mooie resultaat dat KU Leuven ook dit jaar weer behaald heeft, met dank aan het toponderzoek en de enorme inspanningen van onze personeelsleden', klinkt het bij Luc Sels, de rector van de Leuvense universiteit. De Universiteit Gent eindigt met haar 96ste plaats dan weer voor het eerst in de top 100, sinds de huidige methodologie gebruikt wordt. Ze deelt die plaats met de University of Copenhagen (Denemarken). Met de 143ste plaats kent de Universiteit Antwerpen haar hoogste plaats ooit. Ook de University of Exeter (Verenigd Koninkrijk) en de University of Technology Sydney (Australië) behalen die score. De Université Catholique de Louvain in Louvain-la-Neuve behaalt net als de University of Aberdeen (Verenigd Koninkrijk), de University of Colorado Boulder (Verenigde Staten) en de Lomonosov Moscow State University (Rusland) de 158ste plaats. De volgorde in de THE-ranglijst is gebaseerd op parameters in vier domeinen: onderwijs, onderzoek, internationalisering en valorisatie. Onderwijs en onderzoek bepalen samen het leeuwendeel van de score. De THE-ranglijst wordt doorgaans als de meest volledige beschouwd, omdat de rangschikking van universiteiten gebaseerd is op een brede set van dertien parameters. De University of Oxford (Verenigd Koninkrijk) staat voor het zesde jaar op rij op nummer één. De Verenigde Staten (acht universiteiten) en het Verenigd Koninkrijk (twee universiteiten) domineren de top tien. Het California Institute of Technology en de Harvard University hebben de Stanford University (allen in de Verenigde Staten) voorbijgestoken en delen nu de tweede plaats. 'In een jaar gedomineerd door de aanhoudende coronapandemie reflecteert de ranglijst de vitale rol van universiteiten in het begrijpen en weten aan te pakken van een crisis, aangezien verschillende instellingen hun citatiescores zien stijgen als gevolg van onderzoek gefocust op COVID-19', stelt THE. THE lijst maar liefst 1.662 universiteiten van 99 landen en regio's op. Dat zijn er 136 meer dan vorig jaar. Azerbeidzjan, Ecuador, Ethiopië, Fiji en Palestina zijn voor het eerst vertegenwoordigd. Met veertien universiteiten kennen de Verenigde Staten het hoogste aantal nieuwe deelnemende universiteiten, gevolgd door Iran, Ruslang (elk twaalf), Turkije (elf), Brazilië en India (elk negen). Zo bereikt Amerika het recordaantal van 183 deelnemende universiteiten in totaal, met Japan (118), het Verenigd Koninkrijk (101), China (97) en India (71) in zijn kielzog. China telt maar liefst tien universiteiten in de top 200, dat is een record. Het Chinese vasteland claimt bovendien zijn hoogste positie ooit, met de Tsinghua University en de Peking University op een gedeelde zestiende plaats. 'De elite-universiteiten van de wereld hebben een lange periode van dominantie aan de top van de ranglijst genoten, met behulp van hun historische reputatie, wereldwijde status en betrouwbaar inkomen. Maar onze gegevens laten zien dat er duidelijke verschuivingen plaatsvinden in het hoger onderwijs over de hele wereld. We zien al een duidelijke disruptie van de gevestigde normen door China, en recordhoogtes voor Japan, Zuid-Korea, Singapore en Hongkong laten zien dat Azië blijft voordeel halen uit de focus op en de investering in hoger onderwijs in het hele continent', zegt Phil Baty, Chief Knowledge Officer van THE.