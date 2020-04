Het Brusselse parket heeft een opsporingsonderzoek geopend naar het incident aan het Brusselse Anneessensplein waarbij politieagenten een man van Soedanese nationaliteit zouden mishandeld hebben. Vier agenten zijn verhoord en na verhoor vrijgelaten. Een van hen is geschorst.

Dat meldt parketwoordvoerder Denis Goeman.

Het incident vond dinsdagavond rond 22.15 uur plaats op het Anneessensplein. Volgens Mehdi Kassou, de woordvoerder van het Burgerplatform voor steun aan de Vluchtelingen, die een deel van de feiten zag gebeuren, werd een Soedanese man die op weg was naar een van de hotels die daklozen opvangen, op brutale wijze tegengehouden en opgepakt door een politiepatrouille. Daarbij zouden klappen gevallen zijn en zou de gsm van de Soedanees vernield zijn. De man werd daarop meegenomen in een politiecombi, om een half uur later in de Fabrieksstraat uit het voertuig te worden gezet. Daar werd de jongeman, die ook met pepperspray zou bewerkt zijn, in tranen aangetroffen, waarna hij overgebracht werd naar het ziekenhuis om de verwondingen aan zijn ogen en op zijn lichaam te laten verzorgen.

'Ordemaatregel'

'Woensdag heeft het parket een opsporingsonderzoek geopend naar feiten van opzettelijke slagen en verwodingen die door plitieagenten zouden gepleegd zijn op een persoon zonder vaste woonplaats', zegt parketwoordvoerder Denis Goeman. 'Vier verdachten werden woensdag opgepakt, van hun vrijheid beroofd en verhoord in aanwezigheid van hun advocaat. Na hun verhoor werden ze vrijgelaten maar het onderzoek gaat verder. Na afloop van dat onderzoek zal het parket de passende vorderingen nemen, afhankelijk van de resultaten van het onderzoek.'

Woensdag meldde de Brusselse politie al dat er een intern onderzoek was geopend naar de feiten. 'Het gerechtelijk vooronderzoek is in handen van het Brusselse parket', zegt politiewoordvoerster Ilse Van de Keere. 'Zowel de klager als de vier inspecteurs van de politiezone werden verhoord door de dienst interne zaken van de zone in het kader van dit vooronderzoek. In afwachting van de resultaten van dat onderzoek werd één inspecteur bij ordemaatregel tijdelijk geschorst. Gezien het lopende vooronderzoek kan hierover momenteel niet meer worden gecommuniceerd.'

