VIDEO Maai Mei Niet-ambassadeur krijgt ‘onkruid’ voor haar stadstuintje

Knack verraste Maai Mei Niet-ambassadeur Elisabeth Lucie met wat hulpmiddelen om haar nectarscore op te drijven.

Een meter gewapend beton en daarop enkele lappen kunstgras. Zo ziet het stadstuintje van auteur en scenarist Elisabeth Lucie Baeten eruit. Dat is een klein beetje raar, want Elisabeth is ook ambassadeur van Maai Mei Niet. Een campagne die de biodiversiteit wil helpen door op te roepen om het gras minder te maaien en er bloemen in toe te laten.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Maar in kunstgras groeien geen bloemen. En dus zou onze eigen ambassadeur niet eens kunnen deelnemen aan het Bloementelweekend, de apotheose van Maai Mei Niet. Na een maand niets doen voor de natuur, leer je dankzij vijf minuten tellen wat de impact daarvan is op de natuur.

Ook Elisabeth wil een nectarscore, dachten wij, en dus schoten we haar te hulp. Met enkele bloempotten onkruid. Onkruid? Zeg nooit ‘onkruid’ tegen gewone klaver, margriet of ereprijs. Het zijn niet alleen prachtige bloemetjes, maar ook krachtige nectarproducenten. Zij zijn broodnodig voor onze insecten. En als mens zijn wij afhankelijk van insecten, zeker van bestuivers zoals wilde bijen, vlinders en kevers.

‘Dus dit is wat mensen normaal uittrekken’, vroeg Elisabeth na de uitleg over de weldaden van deze kruiden die ze kreeg van Jorunn Dieleman, graslandonderzoeker aan de HOGENT. Nu niet meer. Leve onkruid!