In gesprek met De Zondagspreekt minister van financiën Vincent Van Peteghem zich uit voor een exitplan: 'Dat moet voor nieuw perspectief zorgen.'

'We zitten in een moeilijke periode. We hebben enerzijds een perspectief: dat is het vaccin. Deze zomer kan iedereen gevaccineerd zijn. Dat is heel goed nieuws. Anderzijds zien we de besmettingen weer stijgen. We moeten daarom onze maatregelen voldoende lang aanhouden. Ik wil absoluut een jojo-effect vermijden', aldus Van Peteghem. Toch wil hij zich niet vastleggen, zoals viroloog Marc Van Ranst deed tegenover Het Laatste Nieuws, op een verlenging van de lockdown met twee maanden. 'Ik vind het niet verstandig om zo ver vooruit te lopen. Als we morgen kunnen versoepelen, dan moeten we dat doen. Graag zelfs. Maar de cijfers moeten dat toelaten. Het is echter onmogelijk om twee maanden vooruit te kijken.'

In De Zondagsprak Van Peteghem zich ook uit over zijn portefeuille, financiën. 'De algemene doelstelling is: de fiscaliteit en de fraudebestrijding rechtvaardiger maken. Dat moet in elke maatregel te merken zijn. En dan specifiek: dat is de relance. (forser) Relance is niet alleen investeren, maar ook hervormen. Die twee horen onlosmakelijk samen. Ik heb op mijn domein een heel belangrijke hefboom: de fiscale hervorming. Dat is misschien zelfs de belangrijkste maatregel van de regering. Als die lukt, zal ook de relance lukken.'

Lees het volledige interview met Vincent Van Peteghem in De Zondag.

