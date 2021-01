Vicepremier en minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) stelt in een interview met De Zondag meer treinen in het vooruitzicht, met stiltewagons en familiewagons. De rijkentaks die zijn partij bepleitte, komt er niet.

De 49-jarige Gilkinet, afkomstig uit Namen, drong er volgens De Zondag op aan om het interview in het Nederlands te doen. 'Ik wil minister zijn van álle Belgen.'

Hij zingt gepassioneerd de lof van de trein: 'Ik neem graag de trein. Wat werken, kranten lezen, naar buiten staren, mensen ontmoeten: mooi toch? Het is bovendien veilig en milieuvriendelijk.'

'Los daarvan: er zijn ook problemen. Die wil ik aanpakken'. 'Voor wie geen korting heeft, is de trein niet goedkoop. We werken aan een plan om de tickets goedkoper te maken in de daluren.'

Wifi op de trein is voor hem te duur terwijl de meeste reizigers via hun eigen telefoon toch al toegang hebben tot het internet. 'Ik wil vooral méér treinen: dat is mijn prioriteit. In elk station moet om de dertig minuten een trein stoppen. In de grote steden moet dat om de tien minuten zijn. Om het comfort te verhogen, wil ik stiltewagons en familiewagons inzetten. In andere landen is dat een succes.'

En hij wil een kerosinetaks zodat een vlucht naar Londen niet langer goedkoper is dan de trein. 'Dat moet op Europees niveau gebeuren. Maar ik maak me sterk dat dat zal lukken. De groenen zitten al in zes regeringen. Wij zullen wegen op dit dossier.'

Privatisering van het treinverkeer of, zoals de EU het wil, een spoor vrijmaken voor private bedrijven, ziet de minister niet zitten. 'Europa laat wel toe dat we nog voor tien jaar het personenvervoer exclusief aan de NMBS gunnen. Er komt dus de komende tien jaar geen liberalisering. Dat geeft ons tijd om de toekomst voor te bereiden.'

Achillespees

Er komen geen nieuwe belastingen, dus ook geen rijkentaks, zoals Ecolo het wilde.

'We moeten (na de pandemie, red.) slim en productief investeren. Elke euro moet drie euro opbrengen. Dat is de enige manier om de relance op gang te brengen. De regering zal de publieke investeringen tegen 2030 optrekken naar vier procent van het bbp. Dat betekent voor deze legislatuur vijftien miljard euro extra. Europa móet dat toelaten.'

Maar om het budget in orde te krijgen zullen nieuwe inkomsten nodig zijn, oppert De Zondag. 'Het regeerakkoord is duidelijk: er komen géén nieuwe taksen, behalve de effectentaks. We zullen ons daaraan houden.'

Dus geen rijkentaks? Geen koolstoftaks?

'We zitten nu in een coalitie. Dat betekent compromissen sluiten.'

'We zullen wel een globale fiscale hervorming doorvoeren. De strijd tegen vervuiling zal een belangrijk onderdeel zijn. Maar de totale belastingdruk mag niet verhogen. Dat is afgesproken.'

'Weet u wat onze achillespees wordt? De tijd. Het zal vlug 2024 zijn. Ik hoop dat we tijd genoeg hebben om alles te realiseren. We zitten nu met zeven partijen in een regering die positieve doelstellingen delen: dit land een toekomst geven, zorgen voor een leefbaar klimaat, duurzame jobs creëren en respect tonen voor elkaar.'

