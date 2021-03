In De Zondag spreekt minister voor Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) over de coronacrisis, vaccins en hoe de rest van het jaar eruit zal zien. 'We hebben op één jaar tijd gigantische vooruitgang geboekt. Vorig jaar was er nog geen sprake van een vaccin, hè.'

'Als zeven op de tien mensen gevaccineerd zijn, kinderen en jongeren inbegrepen, dan kunnen we weer normaal leven. Zouden we bij het begin van de zomer al zo ver zijn? Natuurlijk hoop je zoiets, maar je mag dat niet beloven. Dat moet wel lukken tegen het najaar', zegt minister voor Volksgezondheid en vicepremier Frank Vandenbroucke in gesprek met De Zondag. 'Wat voor de zomer zeker moet lukken, is alle kwetsbare groepen vaccineren. Dat wordt het kantelpunt.'

Had België niet zelfstandig vaccins moeten inkopen, net als andere Europese lidstaten hebben gedaan? 'Liever de iets tragere Europese trein dan soloslim te spelen. Voor een klein land zoals België is Europese samenwerking ongelooflijk belangrijk. Zonder Europa zouden wij amper de kans krijgen om vaccins aan te kopen. De farma kijkt eerst naar de grote landen, hoor.'

De minister wordt ook nog gevraagd naar zijn besluit terug te keren in de politiek. 'Ik was eigenlijk niet van plan om terug te keren. Een wissel maken, is niet evident. Ik heb dat ondervonden toen ik naar de academische wereld overstapte. Maar als één iets mij kon overtuigen, dan wel mijn grote liefde: volksgezondheid. Omdat ik echt het gevoel had en heb dat ik iets zou kunnen bijdragen. Dit departement is zó cruciaal voor een samenleving.'

