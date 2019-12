Verkeersinstituut Vias wil de pakkans voor dronken chauffeurs verhogen door snelheids­controles te privatiseren. Dat schrijven De Standaard en Gazet van Antwerpen vandaag. 'Zo hebben meer agenten de handen vrij om alcoholcontroles uit te voeren', klinkt het.

Steeds meer automobilisten rijden 's nachts onder invloed van alcohol, blijkt uit recente cijfers van Vias. Bovendien bezondigen steeds meer 26- tot 39-jarigen zich aan dronken rijden. 'Een zorgwekkende evolutie', zegt woordvoerder Stef Willems. Het aantal controles moet omhoog, vindt het instituut dat met een voorstel komt. Als de overheid een deel van snelheidscontroles privatiseert, hebben politieagenten meer ruimte om zich bezig te houden met alcoholcontroles.

Die geprivatiseerde snelheidscontroles kunnen alleen onder strikte criteria, bepaald door de politie. Willems verwijst naar Frankrijk, waar privébedrijven via mobiele teams snelheidscontroles uitvoeren. 'De wagens rijden op vaste trajecten die door de politie worden bepaald', zegt Willems. 'De bedrijven worden niet betaald per boete, wel per rit.'

In mei van dit jaar klonk al een gelijkaardig geluid bij de politie zelf. Om het nijpende personeelstekort bij de federale politie enigszins te compenseren, pleitte commissaris-generaal Marc De Mesmaeker er al voor om snelheidsovertredingen te laten vaststellen door privéfirma's. 'Dan kan ik mijn mensen elders inzetten', zo zei hij in Het Laatste Nieuws.

'Kan nooit de bedoeling zijn dat particulieren andere particulieren beboeten'

Bij de federale politie loopt een denkoefening over hoe de efficiëntie van de controles op verkeersveiligheid kan worden verhoogd, eventueel via outsourcing aan private firma's. "Het kan wel nooit de bedoeling zijn dat particulieren andere particulieren gaan beboeten", zegt het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem. Verkeersinstituut Vias stelt maandag voor om een deel van de snelheidscontroles te privatiseren, zodat politieagenten meer ruimte hebben voor alcoholcontroles.

Het kabinet van minister De Crem bevestigt dat de verkeersveiligheid een absolute prioriteit is voor de politie. Momenteel zet de politie heel veel mensen en middelen in voor de huidige bobcampagne. Een hogere efficiëntie van die controles is ook een aandachtspunt. Het kabinet wijst daarvoor naar de trajectcontroles, die efficiënter zijn, ANPR-camera's en netwerken met slimme camera's. "Momenteel loopt een denkoefening bij de federale politie, over hoe de efficiëntie kan worden verhoogd. Ook wordt daarbij gekeken naar outsourcing, voor welke taken men privéfirma's kan inschakelen", klinkt het.

"Het kan wel nooit de bedoeling zijn dat particulieren andere particulieren gaan beboeten. Dat past niet in het plaatje van de rechtsstaat."

De Standaard en Gazet van Antwerpen schrijven maandag dat verkeersinstituut Vias de pakkans voor dronken chauffeurs wil verhogen door snelheidscontroles te privatiseren. Als de overheid een deel van snelheidscontroles privatiseert, hebben politieagenten meer ruimte om zich bezig te houden met alcoholcontroles, aldus Vias.