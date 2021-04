Het derdenverzet dat Vlaams parlementslid Sihame El Kaouakibi had aangespannen tegen het aanstellen van een voorlopig bewindvoerder voor haar vzw Let's Go Urban, is door de ondernemingsrechtbank in Tongeren afgewezen.

Dat bevestigt de advocaat van de (voormalige) bestuurders die om de bewindvoerder hadden gevraagd. De voorlopig bewindvoerder mag ook nog een maand langer aanblijven om de toekomst van Let's Go Urban te bepalen.

Voorlopig bewindvoerder Annemie Moens zal de komende weken onder meer moeten nagaan of Let's Go Urban het faillissement moet aanvragen dan wel of er nog een reorganisatie mogelijk is.

De toekomst van het dans- en jeugdproject hangt niet alleen aan een zijden draadje vanwege mogelijke terugvorderingen of schadevergoedingen indien het gerechtelijk onderzoek aantoont dat er fraude werd gepleegd.

De stad Antwerpen besliste maandag ook om de samenwerking met Let's Go Urban stop te zetten, waardoor een groot deel van de werkingsmiddelen wegvalt.

El Kaouakibi reageerde daarop maandagavond al met de boodschap dat ze nu gedwongen wordt "de deur achter zich te sluiten". Het Urban Center op het Kiel dat Let's Go Urban aan het renoveren was, blijft overigens sowieso eigendom van de stad. Mogelijk zoekt de stad binnenkort nieuwe partners om daar in een jongerenwerking te voorzien.

