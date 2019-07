Bij de SP.A zijn, na een maand pauze in de Vlaamse onderhandelingen, de geesten gerijpt om toch mee te stappen in een coalitie.

Dat schrijven De Tijd, De Morgen en Het Laatste Nieuws woensdag. Formateur Bart De Wever heeft nog twee opties: Zweeds (N-VA, Open Vld en CD&V) voortzetten of Bourgondisch (N-VA, Open Vld en SP.A). De SP.A blijft volgens ingewijden in de balans liggen met CD&V. SP.A-voorzitter John Crombez roept woensdagavond de chefs van alle partijafdelingen samen over een mogelijke Vlaamse regeringsdeelname. Een coalitie met SP.A heeft wel maar twee zetels op overschot, en zelfs maar eentje bij stemmingen over gewestmaterie. Tegen of tijdens het weekend zou de samenstelling van de coalitie bekend moeten zijn.

Bij de SP.A was kort na de zware verkiezingsdreun grote weerstand tegen regeren met de N-VA. Dat De Wever een maand geleden de pauzeknop indrukte, heeft geholpen om de geesten bij de Vlaamse socialisten te doen rijpen. Het radicale veto is nu veel minder uitgesproken, is binnenskamers te horen.

Achter de schermen zou ook federaal informateur Johan Vande Lanotte (SP.A), die dicht bij Crombez staat, zijn rol spelen. Hij ziet in de SP.A een potentieel breekijzer om op federaal vlak een doorbraak te forceren in de coalitievorming.

Omdat de Vlaamse fractie echter diep verdeeld is, roept John Crombez nu de raad van voorzitters en secretarissen van alle afdelingen bijeen. Dat is een orgaan dat niet zo vaak samenkomt, maar waar de aangeslagen Crombez nog veel steun geniet. Hij schakelde de raad eerder in om de decumul door te duwen.

Bij de SP.A wordt benadrukt dat de partij niet zomaar in een Vlaamse coalitie stapt. 'De lat ligt bijzonder hoog', is te horen. 'De overweging is ook dat de SP.A de logische partner is voor een federale coalitie, onder welke vorm dan ook. Met die vaststelling zou het dom zijn onze ruiten in te gooien door Vlaams ons veto te stellen.'

Valt beslissing dit weekend?

Sinds dit weekend doet het gerucht de ronde dat de Vlaams informateur Bart De Wever deze week een versnelling plant. Zo zou er nog een gesprek met Vlaams Belang gepland staan. Na de pauze die eerder werd ingelast in het licht van de federale onderhandelingen, kan het nu snel gaan. Mogelijk valt de beslissing over de samenstelling van de nieuwe Vlaamse regering al dit weekend.