Wie uit het buitenland terugkeert en zich registreert voor een test, krijgt via sms een misleidende quarantaineboodschap te lezen. 'De fout zal worden rechtgezet.'

Wie langer dan 48 uur in het buitenland verblijft en terugkeert naar België, moet het zogenaamde Passenger Locator Form indienen. Op basis van de ingevulde vragenlijst en de epidemiologische situatie in het buitenlandse verblijfsgebied, oordeelt de contactopsporing of de persoon in kwestie al dan niet in quarantaine moet.

De federale regering besloot eind vorige maand dat iedereen die terugkeert uit een rode zone voortaan twee negatieve testen moet kunnen voorleggen vooraleer de verplichte quarantaineperiode ophoudt. Maar wie momenteel terugkeert uit een rode zone na een reis voor professionele doeleinden krijgt via het officiële contactopsporingsnummer 8811 iets anders te lezen. 'Blijf in quarantaine totdat u een negatief testresultaat krijgt. Bij een positief resultaat blijft u minstens zeven bijkomende dagen in isolatie', luidt het.

Bij de contactopsporingsdiensten liet men aanvankelijk verstaan dat de instructies in de sms moesten worden opgevolgd. 'Een eerste negatieve test bij een reis voor professionele doeleinden kan voldoende zijn om uit quarantaine te mogen', klonk het.

Een dubbelcheck bij het Agentschap Zorg en Gezondheid spreekt die versie van de feiten echter tegen. 'Iemand die uit een rode zone terugkeert moet hoe dan ook zeven dagen in quarantaine en twee testen afleggen. De formulering in het bericht is foutief en zal worden aangepast', vertelt woordvoerder Joris Moonens.

