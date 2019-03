Verwarde man rijdt enkele meters in traject openingsstoet Aalst carnaval

In Aalst is een man met een personenwagen met afgeplakte nummerplaten enkele meters in het parcours van de openingsstoet van Aalst Carnaval gereden. Volgens burgemeester Christoph D'Haese gaat het niet om een incident met terroristisch motief, maar om een verwarde man.