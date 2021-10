De federale regering en de deelstaten overleggen dinsdagmiddag vanaf 16.30 uur over maatregelen om de opflakkerende coronapandemie opnieuw de kop in te drukken. Het Overlegcomité was normaal gezien gepland voor vrijdag, maar onder druk van de snel stijgende besmettingen vervroegde premier Alexander De Croo de vergadering.

De woordvoerder van de premier bevestigde het maandagnamiddag: het Overlegcomité dat voor vrijdag voorzien was, wordt vervroegd naar dinsdagnamiddag, 'met het oog op een voorzichtige aanpak voor de komende weken en maanden.'

De snelle stijging van het aantal besmettingen met COVID-19 is de grote boosdoener: minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke sprak vorige week al van een 'vierde besmettingsgolf'. Zondag maande de Vooruit-vicepremier mensen al aan om opnieuw vaker het mondmasker te dragen, en daarvoor niet te wachten op de politiek. 'Doe dat maar vanaf morgen', klonk het op VTM Nieuws.

Die politieke beslissing valt mogelijk straks al. Naast de uitbreiding van de mondmaskerplicht buigt het Overlegcomité zich naar verluidt ook over de bredere toepassing van het Covid Safe Ticket, al is N-VA daar geen grote voorstander van. Daarnaast zou telewerk opnieuw sterker aangeraden kunnen worden. Het einde van de federale fase van het crisisbeheer, waar enkele weken geleden nog sprake van was, lijkt op dit moment dan weer helemaal niet meer aan de orde.

Het Overlegcomité vergadert straks vanaf 16.30 uur. Dat zal via videoverbinding gebeuren: onder meer Vlaams minister-president Jan Jambon bevindt zich in het buitenland. Aansluitend volgt hoogstwaarschijnlijk wel een persconferentie.

