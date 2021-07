Vijftien dagen na de zware overstromingen zitten nog zowat 1700 gezinnen in Verviers zonder elektriciteit. Dat heeft de Waalse netbeheerder Ores vrijdag laten weten.

Volgens de netbeheerder gaat het om huishoudens die zich bevinden in de zwaarst getroffen gebieden in de wijken Gérardchamps, Hodimont, Spintay, Harmonie, Raines, Pré-Javais, Ensival en een deel van het stadscentrum. Zowat 13.500 andere gezinnen in Limbourg, Theux en Verviers werden de afgelopen dagen opnieuw op het net aangesloten. Ores onderstreept dat de reparatiewerkzaamheden onophoudelijk worden voortgezet. 'Elke dag worden circa 300 meters geverifieerd en vervangen. Ons doel is om dat ritme aan te houden zodat tegen midden volgende week alle meters gecheckt kunnen worden', klinkt het.