Vervanging F-16: defensie-industrie verwacht positieve gevolgen voor ondernemingen

Militaire investeringsbeslissingen, zoals over de vervanging van de F-16-vliegtuigen, bieden 'economische opportuniteiten' voor ondernemingen en onderzoeksinstellingen uit de Belgische veiligheids- en defensie-industrie. Dat herhaalt de sectorvereniging BSDI ('Belgian Security and Defense Industry') donderdag, nu een beslissing over de opvolger van de F-16's nabij lijkt.