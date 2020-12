Dat farmabedrijf Pfizer begin januari slechts de helft van de eerder beloofde hoeveelheid coronavaccins kan leveren, zal de vaccinatiestart in België niet in het gedrang brengen. Dat zegt Dirk Ramaekers, hoofd van de taskforce vaccinatie.

Als het bedrijf de achterstand tegen eind februari heeft goedgemaakt, is er volgens Ramaekers geen probleem.

Vrijdag kondigde Pfizer aan dat het begin januari minder vaccins kan leveren dan verwacht. Voor ons land zou het gaan om iets meer dan 300.000 dosissen in plaats van de eerder aangekondigde 600.000. Aangezien iedere persoon twee keer ingeënt moet worden, kunnen in eerste instantie dus zo'n 150.000 mensen gevaccineerd worden.

De startfase 1A, waarin zorgpersoneel en rusthuisbewoners gevaccineerd zouden worden, kan volgens Dirk Ramaekers nog steeds doorgaan vanaf 5 januari. 'Pfizer verwacht dat ze tegen eind februari de achterstand volledig goedgemaakt zullen hebben. Als ze dit nakomen, is er geen probleem. Dan hebben we genoeg vanaf januari alle bewoners van woonzorgcentra en al het zorgpersoneel in te enten. De impact op fase 1A zal beperkt zijn.'

Vaccinoloog Pierre Van Damme wijst erop dat deze situatie niet alleen geldt voor België, maar voor alle Europese landen die in dezelfde groepsaankoop zitten. Hij sluit zich aan bij Ramaekers: 'Dit gaat de start van de vaccinatie zeker niet in het gedrang brengen.'

