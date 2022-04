CD&V gaat op zoek naar een consensuskandidaat voor het voorzitterschap. Een nieuwe open strijd zou niet goed zijn voor de partij. Dat zegt Joachim Coens, wiens mandaat in december afloopt. De belaagde, maar strijdvaardige West-Vlaming doet alvast zijn visie uit de doeken in De Zondag. 'We moeten het volkse van de extreme partijen overnemen.'

De zeedijk van Oostende. Het is een warme Witte Donderdag. Toeristen genieten van het strand en de billenkarren. Het is een ontspannen Joachim Coens die komt aangewandeld in het gezelschap van zijn woordvoerster. Een brede glimlach zoals altijd. Een joviaal praatje over koetjes en kalfjes. Alsof de voorzitter van CD&V niet weet dat hij onder vuur ligt, buiten én binnen zijn partij. Dat hij graag aan zee komt, zegt hij.

In de loop van het interview komt Coens en De Zondag ook te spreken over een vermogenstaks. 'Het hangt ervan af wat je daarmee bedoelt. We moeten hoe dan ook de lasten verschuiven van arbeid naar de grootste vermogens,' vindt Coens.

Kort samengevat wil de CD&V-voorzitter: de rijkste één procent moet meer bijdragen, zodat de lasten voor de gewone mensen verlaagd kunnen worden. 'Ik zou ook meer willen, hè. Maar de realiteit is: wij zijn een partij van elf procent. Wij zijn dus niet almachtig. De MR wil zelfs niet weten van de afschaffing van de woonbonus voor de tweede woonst. Dat zegt genoeg, zeker?'

Lees dit en nog veel meer in: De Zondag.

De zeedijk van Oostende. Het is een warme Witte Donderdag. Toeristen genieten van het strand en de billenkarren. Het is een ontspannen Joachim Coens die komt aangewandeld in het gezelschap van zijn woordvoerster. Een brede glimlach zoals altijd. Een joviaal praatje over koetjes en kalfjes. Alsof de voorzitter van CD&V niet weet dat hij onder vuur ligt, buiten én binnen zijn partij. Dat hij graag aan zee komt, zegt hij. In de loop van het interview komt Coens en De Zondag ook te spreken over een vermogenstaks. 'Het hangt ervan af wat je daarmee bedoelt. We moeten hoe dan ook de lasten verschuiven van arbeid naar de grootste vermogens,' vindt Coens. Kort samengevat wil de CD&V-voorzitter: de rijkste één procent moet meer bijdragen, zodat de lasten voor de gewone mensen verlaagd kunnen worden. 'Ik zou ook meer willen, hè. Maar de realiteit is: wij zijn een partij van elf procent. Wij zijn dus niet almachtig. De MR wil zelfs niet weten van de afschaffing van de woonbonus voor de tweede woonst. Dat zegt genoeg, zeker?'Lees dit en nog veel meer in: De Zondag.