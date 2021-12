In Oost-Vlaanderen onderhandelen heel wat steden en gemeenten over een toekomstige fusie.

Eeklo en Zelzate zijn geïnteresseerd in Assenede om een fusiegemeente te vormen. Maar het schepencollege van de Noordelijke gemeente stelt dinsdag een studiebureau aan om de zaak te rationaliseren. Burgemeester Philippe De Coninck (Open vld) wil zo met kennis van zaken de beste partners selecteren.

Er zijn dan ook meerdere combinaties mogelijk. Zo behoort een fusie met Wachtebeke en Zelzate tot de mogelijkheden. Maar ook Eeklo, Sint-Laureins en Kaprijke kunnen een gezamenlijk project in de steigers zetten. De gemeente werkt voor haar politietaken al samen met Evergem, dus ook daar is een en ander mogelijk.

Om de zaken met een zekere afstand te analyseren beroept het lokaal bestuur zich op een gespecialiseerd studiebureau. Het schepencollege zal dit dinsdag aanstellen. Daarna volgt een grondige studie, die al gauw een half jaar in beslag zal nemen. Pas daarna worden keuzes gemaakt en kan een project rond zijn voor 2025.

Ook in Oudenaarde staat een opmerkelijk project in de steigers. Daar ligt een project op tafel waar de stad, met ruim 30.000 inwoners, ook Kluisbergen en Wortegem-Petegem, met elk zowat 6.500 inwoners, zou opnemen. Maar ook Kruisem, dat na een vorig fusieproject 15.747 inwoners telt: de optelsom van het voormalige Kruishoutem en Zingem.

