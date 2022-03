De Kinderrechtencoalitie Vlaanderen en de Liga voor Mensenrechten pleiten vandaag/vrijdag bij de Raad van State tegen de verplichte vingerafdruk voor kinderen vanaf 12 jaar. "Op dit moment is onze overheid zeer gevoelige gegevens aan het verzamelen, ook van kinderen, zonder dat dat enig aantoonbaar nut heeft", aldus Dries Pattyn van de Liga voor Mensenrechten.

Sinds eind 2019 wordt de vingerafdruk opgenomen op de nieuwe elektronische identiteitskaart (eID), ook die van kinderen en jongeren vanaf 12 jaar. Voor de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen en de Liga voor Mensenrechten is dit een té verregaande inbreuk op het recht op privacy van alle betrokkenen. Daarom besloten ze in februari 2020 een beroep tot schorsing in te dienen bij de Raad van State. Beide organisaties onderstrepen dat de vingerafdruk verplicht werd om identiteitsfraude aan te pakken, maar dat het nog steeds onduidelijk is op elke manier dat gebeurt.

Volgens experts zijn er ook minder ingrijpende maatregelen mogelijk om fraude tegen te gaan, klinkt het. Bovendien is volgens de organisaties zelfs een groter veiligheidsrisico verbonden aan de technologie. 'Wat als deze gegevens gestolen worden of uitlekken, kan een identiteit dan levenslang en blijvend worden misbruikt?', aldus Lien Magerman, coördinator van Kinderrechtencoalitie Vlaanderen. Recentelijk heeft een Duitse rechtbank het Europees Hof van Justitie ook gevraagd zich uit te spreken over vingerafdrukken op eID's. 'Wij dringen er nu bij de Raad van State op aan om het Duitse voorbeeld te volgen en onze privacy-bezorgdheden aan het Hof van Justitie voor te leggen', klinkt het nog

