Nu de coronapandemie in de richting van een epidemie evolueert, lijkt de grote urgentie voor de verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel weg te smelten. Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) volgt de federale discussie over die verplichting op, maar pleit ervoor rekening te houden met de epidemiologische evolutie.

"Het is belangrijk dat we een aantal materialen in de gereedschapskist hebben zitten in de hoop dat we die kist niet moeten openen", zo antwoordde minister Beke in het Vlaams Parlement op een vraag van Jeremie Vaneeckhout (Groen).

Eind vorig jaar besliste de federale regering dat het zorgpersoneel in ons land zich verplicht zou moeten laten vaccineren tegen corona. Zoniet zouden zij hun arbeidsovereenkomst verbroken of geschorst zien. Het was de bedoeling dat 1 april hiervoor de deadline zou zijn. Ondertussen blijkt het wetgevend werk ter zake vertraging te hebben opgelopen. De deadline is nu opgeschoven richting 1 juli.

Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke toonde zich in het verleden voorstander van de verplichte vaccinatie van zorgpersoneel. Maar intussen lijkt de coropandemie naar een nieuwe fase te evolueren. Zo zei Europees WHO-topman Hans Kluge onlangs dat Europa evolueert naar een "pandemisch eindspel". Tegelijk wordt de zorgsector geconfronteerd met een acuut personeelstekort. Minister Beke wijst er ook op dat 95 procent van het zorgpersoneel gevaccineerd is en heeft 90 procent van dat personeel ook een boosterprik gekregen. "We zetten maximaal in op vrijwillige vaccinatie. Een maximale vaccinatiegraad in de zorg is ook belangrijk om de meest kwetsbaren te beschermen. Maar men moet mensen ook alleen dingen opleggen als het niet anders kan", aldus Beke.

Zo moet er volgens de CD&V-minister rekening gehouden worden met de evolutie van de gezondheidscrisis. Is een verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel dan misschien helemaal niet meer nodig? Zo ver wil Beke nu ook weer niet gaan. "We moeten materiaal in onze gereeschapskist hebben in de hoop dat we die kist niet moeten openen. Maar als we de kist wél moeten openen, mag het geen half jaar of langer duren", aldus Beke.

Vraagsteller Vaneeckhout reageerde tevreden. "We moeten die gereedschapskist inderdaad klaar houden en de nodige voorbereidingen treffen. Maar we moeten ook niets uitrollen als dat geen meerwaarde heeft", aldus het Groen-parlementslid.

