Handelaars moeten vanaf vandaag cashbetalingen afronden naar het dichtstbijzijnde getal van 5 cent.

Sedert 2014 kregen handelaars de mogelijkheid om de bedragen bij cashbetalingen af te ronden naar het dichtstbijzijnde bedrag van 5 eurocent. Maar het aantal winkels dat afrondde, bleef beperkt.

Cashbetalingen worden nu verplicht afgerond. Voor betalingen met de bankkaart is de afronding een vrijwillige keuze van de handelaars. Het is wel zo dat consumenten stukjes van 1 of 2 eurocent mogen blijven gebruiken voor zijn betalingen, en de handelaar mag ze verder gebruiken als wisselgeld. Verwacht wordt dat door de afronding er veel minder stukjes in omloop zullen zijn.

Uit een bevraging van NSZ blijkt dat zo goed als alle handelaars weten dat er vanaf 1 december moet worden afgerond, maar 6 op de 10 handelaars zijn niet op de hoogte dat zij hiervoor ook hun kassasysteem moeten aanpassen, of hebben een oudere kassa die niet toelaat om de nodige afrondingen en niet-afrondingen uit te voeren. 'Anderen denken dat ze in orde zijn maar ronden af op alles, zelfs op maaltijdcheques, wat niet toegelaten is', zegt Christine Mattheeuws van NSZ.

'De overheid heeft de handelaars geïnformeerd over de ingewikkelde afrondingsregels, maar heeft te weinig de handelaars duidelijk gemaakt dat dit ook een verplichting inhoudt om het kassasysteem te wijzigen. Vooral het feit dat het kassaticket het afgeronde en niet-afgeronde totaalbedrag moet vermelden is weinig gekend.'

NSZ vraagt daarom aan de overheid een gedoogbeleid van minstens 3 maanden. 'Dit is noodzakelijk om iedereen de kans te geven om alles tijdig voor te bereiden en onnodige boetes te vermijden', klinkt het. De boetes kunnen volgens NSZ gaan van 208 euro tot 80.000 euro.