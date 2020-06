Verplegers urenlang gegijzeld in psychiatrisch centrum in Antwerpen

In het Forensisch Psychiatrisch Centrum op Linkeroever in Antwerpen hebben drie patiënten urenlang twee verplegers gegijzeld. Dat bevestigt het parket van Antwerpen. De slachtoffers konden na onderhandelingen met de politie bevrijd worden. De drie gijzelnemers verschijnen later vrijdag voor de onderzoeksrechter.

Het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Antwerpen. © Belga

De gijzeling begon donderdagavond rond 21.30 uur. Twee verpleegkundigen van het centrum werden in een kamer opgesloten en de ramen werden afgeplakt. Beide slachtoffers konden na intense onderhandelingen met de politie bevrijd worden: de eerste rond 1.45 uur, de tweede was rond 4.30 uur. Ze zijn ongedeerd. De gijzelnemers zijn 24, 35 en 44 jaar oud. Ze verschijnen later voor de onderzoeksrechter. Het FPC Antwerpen biedt plaats aan 182 patiënten, zowel mannen als vrouwen, die omwille van een psychische stoornis strafbare feiten hebben gepleegd maar niet thuishoren in een gevangenis. Lees ook: Zorgberoepen worden zwaar onderschat: voor wie applaudisseren we eigenlijk?