Het Imeldaziekenhuis in Bonheiden heeft tijdens de coronacrisis al ongeveer 100 werknemers op tijdelijke werkloosheid geplaatst. Onder hen ook verplegend personeel. Imelda is zeker niet het enige ziekenhuis dat die maatregel nam.

Van de 1500 werknemers van het Imeldaziekenhuis in Bonheiden werden er sinds midden maart ongeveer 100 op tijdelijke werkloosheid gezet. Om de toestroom van covid-19-patiënten te kunnen opvangen, draaide het ziekenhuis op een derde van de normale capaciteit. Veel personeel sprong bij op de bijkomende covid-afdelingen, maar dat was niet voor iedereen mogelijk.'Tijdelijke werkloosheid hebben we ingezet als laatste redmiddel', zegt algemeen directeur Bart Pardon. 'In eerste instantie hebben we het werk gespreid over de beschikbare medewerkers, zodat niemand te veel overuren hoefde te maken en overbelast zou raken. We ondersteunen ook verschillende woonzorgcentra uit de regio, vooral met onze dienst ziekenhuishygiëne. Voor administratief personeel opteerden we waar mogelijk voor thuiswerk. Alleen wanneer dat allemaal niet mogelijk was, kozen we voor tijdelijke werkloosheid.'Gemiddeld waren de 100 medewerkers van Imelda 4,5 dagen tijdelijk werkloos. Die maatregel was mogelijk omdat de federale overheid op 20 maart had beslist dat alle werkloosheid als gevolg van het coronavirus als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kon beschouwd worden. Werknemers vallen zo terug op 70 procent van hun gemiddeld loon.De groep van tijdelijke werklozen bij Imelda was divers, maar bestond voornamelijk uit administratieve krachten. 'Al waren er ook kinesisten en logopedisten die zonder werk vielen', zegt algemeen directeur Pardon. 'Het aantal verpleegkundigen onder hen was beperkt.'Dat in volle coronacrisis ook verpleegkundigen op tijdelijke werkloosheid zijn gezet, wijt Pardon aan de verschillende profielen van het verpleegkundig personeel: 'Dat heeft te maken met specialisatie en ervaring. Je kan niet iemand die vandaag mensen begeleidt in een polikliniek morgen inzetten op een afdeling voor intensive care.'De piek van tijdelijke werkloosheid kende Imelda in de tweede helft van april. Nu schakelt het ziekenhuis langzaam weer over naar zijn normale werking en is de tijdelijke maatregel niet meer aan de orde.Imelda is niet het enige ziekenhuis dat de voorbije weken beroep deed op tijdelijke werkloosheid. 'Veel ziekenhuizen hebben er voor korte tijd gebruik van gemaakt', zegt Klaartje Theunis van Zorgnet-Icuro. 'Wij adviseren altijd om personeel eerst in te zetten op andere afdelingen, navraag te doen bij de woonzorgcentra in de buurt, of te schuiven met de dienstroosters. Pas als dat allemaal niet mogelijk is, kan tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden gebruikt.'Over hoeveel ziekenhuizen en personeelsleden het juist gaat, is op dit moment niet bekend. 'We hebben van veel personeelsdirecteuren van algemene ziekenhuizen concrete vragen gekregen, maar hoeveel ziekenhuizen effectief gebruik hebben gemaakt van de maatregel, weten we niet.'Algemeen directeur Bart Pardon benadrukt dat de keuze voor tijdelijke werkloosheid altijd in overleg met zijn medewerkers is gebeurd. 'Sommigen zagen het als een kans om meer bij hun kinderen te zijn, anderen wilden het liefst zoveel mogelijk werken. Ik denk dat dat een algemeen verhaal is, ook buiten de ziekenhuizen.' 'Als je voor een aantal mensen geen werk meer hebt, kun je twee dingen doen. Ofwel laat je ze thuis en worden ze normaal vergoed, maar dan is dat oneerlijk ten opzichte van de collega's in het ziekenhuis die tijdens deze crisis wel keihard werken. Ofwel kies je voor het systeem van tijdelijke werkloosheid. Het is een maatregel van goed beheer met oog voor de lange termijn.'