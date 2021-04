Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden laakt de massabijeenkomst in het Ter Kamerenbos. Ze roept op de maatregelen nauwgezet te volgen en vindt het 'onaanvaardbaar' dat agenten gewond raakten tijdens hun opdracht. 'De uit de hand gelopen aprilgrap vandaag in het Terkamerenbos is een kaakslag voor al die mensen die hun best doen om de coronamaatregelen te respecteren.'

'Ik voel mee met de mensen die door covid-19 ziek werden, de families die een geliefde betreuren en de zorgverleners die opnieuw aan de limiet van de draagkracht van hun ziekenhuis zitten', zegt de minister van Binnenlandse Zaken donderdagavond in een persbericht. 'Zolang het virus niet onder controle is, wordt iedereen geacht zich te houden aan de sanitaire maatregelen. Dat politiemensen gewond raakten bij het uitvoeren van hun opdracht is onaanvaardbaar.'

Verlinden roept op tot meer burger- en verantwoordelijkheidszin. Ze beseft dat de hele coronasituatie voor veel mensen erg lang duur en dat het niet evident is om alle maatregelen goed na te leven, zeker nu met het goede weer. Maar hoe consequenter iedereen zich aan de maatregelen houdt, aldus de minister, hoe sneller de verspreiding van het virus gestopt kan worden. 'Dat is de manier om perspectief te krijgen op een nieuw normaal leven. In vergelijking met onze buurlanden doet België het goed. Laten we samen die voorsprong verder uitbouwen. Dan komt het echt goed.'

Ook vraagt ze om 'omzichtig om te springen' met oproepen op de sociale media. Enkele weken geleden ontstond op Facebook het festival La Boum in het Ter Kamerenbos, een 1 aprilgrap. Intussen is ook al een oproep gelanceerd om op 2 april samen te komen. Hoewel het duidelijk om een aprilvis gaat, heeft het Facebookevenement intussen al bijna 69.000 geïnteresseerden.

Politie ontruimt bos

Uiteindelijk daagden donderdag verschillende honderden mensen op. Volgens de politie ging het om 1.500 tot 2.000 personen. Die respecteerden de coronamaatregelen niet, bouwden een feestje en reageerden met gejoel op de aankomst van de politie. Vervolgens ontruimde de politie na 17.00 uur het bos, waarbij 14 personen administratief werden aangehouden en één persoon gerechtelijk werd aangehouden. Dat meldt de Brussels lokale politie. Omstreeks 21.15 uur waren nog twee groepjes jongeren in het park aanwezig, aldus de politie, die massaal aanwezig was met zowel ordetroepen te voet en de hondenbrigade als agenten te paard en het waterkanon. Er wordt ook gebruik gemaakt van een drone en een helikopter.

'We hebben de aanwezige menigte meermaals gewaarschuwd dat we hen uiteen zouden drijven', zegt politiewoordvoerster Ilse Van de Keere. 'De hondenbrigade en de agenten te paard volgden daarbij de rangen van de interventie-eenheden. Het waterkanon werd meermaals ingezet omdat de mensen maar bleven terugkomen. We hebben het hele manoeuvre verschillende keren moeten uitvoeren.'

De feestvierders bekogelden de politie daarbij met glazen flessen, en drie agenten raakten gewond. Eén van hen moest overgebracht worden naar het ziekenhuis. Bij de aanwezige feestvierders vielen dan weer acht gewonden. Twee van hen werden overgebracht naar het ziekenhuis, terwijl twee anderen ter plaatse verzorging kregen. Minstens één van die slachtoffers was geraakt door een ijzeren staaf die door een andere feestvierders gegooid werd.

