Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) reageert "verbaasd" op de uithaal van N-VA-voorzitter Bart De Wever aan haar adres over de coronamaatregelen. Ze merkt op dat de Vlaamse regering van N-VA'er Jan Jambon zich tijdens het Overlegcomité niet heeft verzet tegen de voorgestelde maatregelen en dat er nadien ook geen enkel protest kwam tegen het ontwerp van ministerieel besluit.

De uithaal van Antwerps burgemeester De Wever volgde op het nieuws dat discotheekuitbaters gebruikmaken van een achterpoortje in de regels om de deuren vroeger te kunnen openen. Normaal mogen zij dat pas vanaf oktober, maar door van de heropening een "privéfeest" te maken, kan dat vroeger met maximaal 200 genodigden.

De minister wijst er op dat het ministerieel besluit een duidelijk onderscheid maakt tussen samenkomsten waaraan iedereen kan deelnemen en een private samenkomst, waarvan één onderdeel is dat je met uitnodigingen werkt en je weet wie aanwezig zal zijn. 'Het is uiteraard niet aan de minister van Binnenlandse Zaken om te bepalen waar die mensen worden uitgenodigd en wie uitgenodigd wordt en wie niet, en evenmin langs welke weg deze precies aan de genodigden moet worden verstuurd. Dat is nu precies het privékarakter', luidt het.

Ze benadrukt ook dat we waakzaam moeten blijven voor een nieuwe golf en dat ondanks de sterke resultaten van de vaccinatiecampagne in ons land, 'op enkele steden zoals Brussel en Antwerpen na.'

Minister Verlinden herinnert er daarbij aan dat de burgemeester, indien hij dat in het belang van de volksgezondheid nodig acht, voor zijn gemeente of stad strengere maatregelen kan nemen.

