'Ik denk dat het tijd wordt dat we mensen belonen voor de duidelijke keuze voor vaccinatie die zij gemaakt hebben, ook voor de jongeren.' Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) vrijdagochtend gezegd op Radio 1. Om 14 uur komt het Overlegcomité samen over de coronamaatregelen.

'Wat mij betreft kunnen we enkel nog maatregelen houden die echt nodig zijn. Bijvoorbeeld waar hele grote groepen mensen samenkomen en er nog mensen niet gevaccineerd zijn die zich daarin bevinden. Of bijvoorbeeld bij het reizen, waar we toch ook nog altijd bewegingen zien van de import van virus. Of aan de andere kant maatregelen met een beperkte impact, zoals het dragen van een mondmasker', aldus de minister. De beslissingen worden pas straks genomen en de minister wou niet vooruitlopen op de zaken, maar dat er verdere versoepelingen komen, lijkt niet meer dan logisch te zijn.

'Bijvoorbeeld daar waar kleinere groepen mensen samenkomen (doopfeest, trouwfeest, communiefeest...) rijst de vraag of we daar nog regels nodig hebben. Of we daar niet kunnen besluiten dat de meeste mensen gevaccineerd zullen zijn in de grootste delen van ons land en dat we dus eigenlijk dat soort dingen kunnen laten plaatsvinden zonder al te veel regels, want daar hebben mensen nu toch wel nood aan. En bovendien hebben ze dat toch wel verdiend door die duidelijke keuze voor vaccinatie', klinkt het.

'Wat mij betreft kunnen we enkel nog maatregelen houden die echt nodig zijn. Bijvoorbeeld waar hele grote groepen mensen samenkomen en er nog mensen niet gevaccineerd zijn die zich daarin bevinden. Of bijvoorbeeld bij het reizen, waar we toch ook nog altijd bewegingen zien van de import van virus. Of aan de andere kant maatregelen met een beperkte impact, zoals het dragen van een mondmasker', aldus de minister. De beslissingen worden pas straks genomen en de minister wou niet vooruitlopen op de zaken, maar dat er verdere versoepelingen komen, lijkt niet meer dan logisch te zijn. 'Bijvoorbeeld daar waar kleinere groepen mensen samenkomen (doopfeest, trouwfeest, communiefeest...) rijst de vraag of we daar nog regels nodig hebben. Of we daar niet kunnen besluiten dat de meeste mensen gevaccineerd zullen zijn in de grootste delen van ons land en dat we dus eigenlijk dat soort dingen kunnen laten plaatsvinden zonder al te veel regels, want daar hebben mensen nu toch wel nood aan. En bovendien hebben ze dat toch wel verdiend door die duidelijke keuze voor vaccinatie', klinkt het.