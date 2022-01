Politievakbonden VSOA en NSPV en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) hebben een tussenakkoord gesloten over het kwantitatieve luik van de onderhandelingen over de verbetering van de loon- en werkvoorwaarden.

'Voor het eerst sinds de oprichting van de Geïntegreerde Politie in 2001 wordt een structurele loonsverhoging doorgevoerd, gemiddeld met 5 procent', zei Verlinden vrijdag tijdens een persconferentie.

Bedoeling is vooral om het beroep van politieagent weer aantrekkelijk te maken. Zo wordt in het akkoord in een loonsverhoging voorzien voor het volledige operationele kader van gemiddeld 5 procent. Ook het burgerpersoneel (CALog) en in het bijzonder zij die tewerkgesteld zijn in gespecialiseerde functies, mogen rekenen op een verhoging. Aspirant-inspecteurs krijgen een netto loonsverhoging van 140 euro per maand. Daarnaast is er aandacht om de ervaring en expertise van oudere politieagenten niet verloren te laten gaan.

'Begin van lange weg'

Het stelsel van non-activiteit voorafgaand aan het pensioen van de politie blijft een individueel recht en alles zal in het werk gesteld worden om medewerkers die geen beroep doen op die regeling de mogelijkheid te bieden om andere taken uit te voeren, om ook na de leeftijd van 58 jaar aan het werk te blijven. De komende jaren zal ook worden ingezet op een betere work-life-balance en een flexibele loopbaan.

Het tussenakkoord wordt verder uitgediept en omgezet in regelgeving, voor het nieuwe sectoraal akkoord in werking kan treden. De onderhandelaars hebben zich ook geëngageerd voor het starten van verdere kwantitatieve verbeteringen vanaf 2024. De komende weken zullen ook afspraken gemaakt worden over het kwalitatieve luik, bijvoorbeeld over telewerk en de versoepeling van de overgangsregels, maar ook rond de veiligheid van het politieberoep. De vakbonden spreken vrijdag over het begin van een lange weg. 'Je kunt geen mirakels verwachten als je 20 jaar achter staat', zegt voorzitter van NSPV Carlo Medo.

'Voor het eerst sinds de oprichting van de Geïntegreerde Politie in 2001 wordt een structurele loonsverhoging doorgevoerd, gemiddeld met 5 procent', zei Verlinden vrijdag tijdens een persconferentie.Bedoeling is vooral om het beroep van politieagent weer aantrekkelijk te maken. Zo wordt in het akkoord in een loonsverhoging voorzien voor het volledige operationele kader van gemiddeld 5 procent. Ook het burgerpersoneel (CALog) en in het bijzonder zij die tewerkgesteld zijn in gespecialiseerde functies, mogen rekenen op een verhoging. Aspirant-inspecteurs krijgen een netto loonsverhoging van 140 euro per maand. Daarnaast is er aandacht om de ervaring en expertise van oudere politieagenten niet verloren te laten gaan. Het stelsel van non-activiteit voorafgaand aan het pensioen van de politie blijft een individueel recht en alles zal in het werk gesteld worden om medewerkers die geen beroep doen op die regeling de mogelijkheid te bieden om andere taken uit te voeren, om ook na de leeftijd van 58 jaar aan het werk te blijven. De komende jaren zal ook worden ingezet op een betere work-life-balance en een flexibele loopbaan. Het tussenakkoord wordt verder uitgediept en omgezet in regelgeving, voor het nieuwe sectoraal akkoord in werking kan treden. De onderhandelaars hebben zich ook geëngageerd voor het starten van verdere kwantitatieve verbeteringen vanaf 2024. De komende weken zullen ook afspraken gemaakt worden over het kwalitatieve luik, bijvoorbeeld over telewerk en de versoepeling van de overgangsregels, maar ook rond de veiligheid van het politieberoep. De vakbonden spreken vrijdag over het begin van een lange weg. 'Je kunt geen mirakels verwachten als je 20 jaar achter staat', zegt voorzitter van NSPV Carlo Medo.