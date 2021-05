'Het duurt lang, ik denk dat we met zijn allen hadden gehoopt dat we sneller duidelijkheid zouden krijgen in dit dossier.' Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) zondag gezegd in De Zevende Dag op Eén over de voortvluchtige militair Jürgen Conings. 'We hebben geen signalen dat de dreiging volledig verdwenen is', vervolgde de minister.

'Er is geen reden om te panikeren. Alle signalen die we krijgen worden geanalyseerd en men gaat op basis daarvan bepaalde veiligheidsmaatregelen nemen', zei de minister. 'De dreigingen die hij heeft geuit zijn niet min, ze waren zeer gewelddadig en hij had daar ook een aantal voorbereidingen voor genomen.'

In de uitzending kwamen ook vier partijvoorzitters aan het woord over de steungroep die op Facebook werd opgericht voor Conings. De groep werd intussen verwijderd door het sociaal medium zelf. 'Die 55.000 mensen zet ik niet weg als extreemrechts, daar zitten veel mensen bij die hebben afgehaakt in onze samenleving', zei Meyrem Almaci van Groen. Joachim Coens was het daarmee eens. 'Ik denk dat veel mensen die daar actief zijn, niet de poging tot geweld steunen', aldus de CD&V-voorzitter. 'Ik denk dat er een gevoel van onvrede is, mensen zijn machteloos in de samenleving en willen dat uiten.'

Tom Van Grieken van Vlaams Belang en Bart De Wever van N-VA vonden het onaanvaardbaar dat Facebook de steungroep heeft verwijderd. 'Om een hele groep te verwijderen, moet je ervan uitgaan dat die 50.000 mensen allemaal die moordpoging goedkeuren', zei Van Grieken.

'Het is onaanvaardbaar', aldus De Wever. 'In mijn idee is het alleen een rechter die de vrijheid van meningsuiting kan beknotten. Ik voel me er niet comfortabel bij dat Mark Zuckerberg of wie dan ook mag bepalen wat we online zetten.'

Beperkte zoekactie zaterdagavond levert niets op

Een nieuwe, beperkte zoekactie zaterdagavond naar de verdwenen militair Jürgen Conings heeft niets opgeleverd. Dat bevestigt het federaal parket zondagochtend.

Het Belang van Limburg signaleerde zaterdagavond dat er een nieuwe zoekactie plaatsvond in het Nationaal Park Hoge Kempen, nabij Lanklaar, een deelgemeente van Dilsen-Stokkem. De krant meldde dat een twintigtal politiecombi's en legervoertuigen ingezet werden. De VRT meldt ook dat een politiehelikopter ingezet werd.

Het federaal parket geeft geen details over de inzet tijdens speurtocht, maar bevestigt het nieuws. 'Ik kan bevestigen dat er gisterenavond een beperkte zoektocht was. De betrokkene werd niet aangetroffen', zegt woordvoerster Wenke Roggen. In het onderzoek wordt continu verdergewerkt op verschillende pistes, klinkt het. De elementen die daarbij naar voren komen, worden afgetoetst.

De 46-jarige Conings had recent bedreigingen geuit aan het adres van verschillende personen, onder wie viroloog Marc Van Ranst. Toen hij vorige week maandagavond niet naar huis terugkeerde en vervolgens dinsdag bleek dat hij onrustwekkende afscheidsbrieven had nagelaten en zware wapens had bemachtigd, werd alarm geslagen en begon een grootscheepse zoekactie naar de beroepsmilitair.

In het onderzoek naar de voortvluchtige is een onderzoeksrechter gevorderd voor poging tot moord in een terroristische context en voor inbreuken op de wapenwetgeving in een terroristische context.

