In een koninklijk besluit dat zondagavond laat nog gepubliceerd werd in het Staatsblad worden de bevoegdheden van enkele leden van de federale regering lichtjes herschreven.

Zo is minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) nu ook expliciet bevoegd voor 'Democratische Vernieuwing', haar partijgenoot en minister van Financiën Vincent Van Peteghem krijgt er 'Coördinatie van de fraudebestrijding' bij.

Samen met het ministerieel besluit met de strengere coronaregels werd gisterenavond laat ook een koninklijk besluit met een bescheiden herschikking van de bevoegdheden van enkele federale ministers in het Staatsblad gepubliceerd. Minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen Annelies Verlinden (CD&V) is vanaf nu bevoegd voor 'Democratische Vernieuwing'. Die bevoegdheid moet nog wel concreet inhoud krijgen, valt te horen op haar kabinet.

CD&V-vicepremier Vincent Van Peteghem, naast Financiën in eerste instantie bevoegd voor de Bestrijding van fiscale fraude, is nu minister van Financiën, belast met de 'Coördinatie van de fraudebestrijding'.

Ook de titel van Groen-vicepremier Petra De Sutter is aangepast. Voorheen was ze minister van Ambtenaren en Overheidsbedrijven, maar daar zijn nu ook expliciet de bevoegdheden 'Telecommunicatie' en 'Post' aan toegevoegd.

Tot slot zijn de bevoegdheden van minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie Karine Lalieux (PS) en van staatssecretaris voor Gendergelijkheid en Kansengelijkheid Sarah Schlitz (Ecolo) aangepast. Lalieux krijgt er naast Personen met een beperking en Armoedebestrijding ook het federale Brusselfonds Beliris bij, Schlitz neemt nu ook 'Diversiteit' voor haar rekening.

