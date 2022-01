Minister Annelies Verlinden benadrukt dat iedereen die zich schuldig heeft gemaakt aan geweld op gepaste wijze aangepakt moet worden.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) noemt het geweld op de betoging tegen de coronamaatregelen, zondag in Brussel, 'volstrekt onaanvaardbaar'. De minister trad maandag in De Ochtend op Radio 1 ook de politievakbonden bij, die geschokt zijn na het geweld tegen de politie tijdens de betoging.

Bij de manifestatie van afgelopen zondag zouden een 230-tal mensen zijn opgepakt. Volgens minister Verlinden gaat het om zeer uiteenlopende profielen: zowel mensen uit extreem-linkse als extreem-rechtse milieus, en onder meer ook mensen uit het buitenland. Volgens de minister analyseert de politie momenteel de camerabeelden om andere daders te identificeren.

Minister Verlinden benadrukt maandag ook dat iedereen die zich schuldig heeft gemaakt aan geweld op gepaste wijze aangepakt moet worden. 'We kunnen dit niet tolereren. Dit is onze hoofdstad en we kunnen niet tolereren dat er zoveel vernielingen worden aangericht aan openbare en private infrastructuur. Justitie gaat de vervolgingen voortzetten', zegt de minister. Verlinden noemt het geweld 'volstrekt onaanvaardbaar en de beelden hallucinant'.

'Ik treed dus ook de verontwaardiging bij van de politievakbonden die echt geschokt zijn door dit geweld', zegt ze. Politievakbond NSPV reageerde eerder al erg boos dat er zondag opnieuw geweld is gebruikt tegen politieagenten. 'We zitten in een enorme polarisering. De politie mag daar echt niet het slachtoffer van worden. Elke dag wordt duidelijk dat de politie de pispaal is van wat er verkeerd loopt in dit land', zei Carlo Medo van NSPV. 'Bouwen aan wederzijds respect is een werk van lange adem', aldus nog minister Verlinden.

