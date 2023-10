Verlinden, De Moor en Van Tigchelt woensdag in de Kamer verwacht

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor worden woensdagmiddag opnieuw ondervraagd in de Kamer over de aanslag in Brussel. Aanleiding is de nieuwe informatie die afgelopen week opdook en tot het ontslag van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) heeft geleid. Ook de opvolger van die laatste, Paul Van Tigchelt, wordt woensdag in de Kamer verwacht.

Van Quickenborne, Verlinden, De Moor en premier Alexander De Croo werden vorige week al eens ondervraagd door de leden van de Kamercommissies Justitie en Binnenlandse Zaken. Woensdag om 13.30 uur worden de twee CD&V-politica’s en de nieuwe minister van Justitie Paul Van Tigchelt in de Kamer verwacht voor tekst en uitleg, bevestigt de voorzitster van de Commissie Justitie Kristien Van Vaerenbergh (N-VA).

Aanleiding is de nieuwe informatie die intussen is opgedoken over de dader van de aanslag in Brussel van vorige maandag. Tunesië had een uitleveringsverzoek voor hem overgemaakt aan ons land, maar dat verzoek was blijven liggen op het parket van Brussel. Van Quickenborne besliste daarop ontslag te nemen. Verlinden verklaarde afgelopen weekend al dat ze geen aanwijzingen heeft dat de politie de procedures niet heeft gevolgd.