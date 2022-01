Volgens het Federale Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) is het alvast op het vlak van veiligheid mogelijk om de levensduur van de twee jongste kerncentrales in ons land te verlengen. Dat staat in de analyse waar de federale regering net voor kerst om had gevraagd. De regering moet dan wel nog in de eerstvolgende maanden een definitieve beslissing nemen en de installaties moeten een update krijgen, klinkt het.

De nucleaire waakhond kreeg vlak voor het einde van het jaar samen met de federale overheidsdienst Economie de taak om te onderzoeken welke stappen nodig zouden om de reactoren Doel 4 en Tihange 3 na 2025 alsnog open te houden. Die opdracht maakte deel uit van het compromis over de kernuitstap, waarbij de regering de definitieve beslissing nog even voor zich uitschoof tot maart van dit jaar.

Op vlak van nucleaire veiligheid kan het alvast, stelt het FANC maandag in dat rapport. De jongste reactoren voldoen al grotendeels aan de veiligheidsvoorschriften, al zijn er wel nog een aantal verbeteringen nodig die nog voor 2025 zouden moeten worden doorgevoerd.

Het is in principe aan uitbater Engie Electrabel om een actieplan uit te werken over hoe de installaties verbeterd kunnen worden, maar aangezien de resterende voorbereidingstermijn beperkt is, stelt de waakhond voor om die procedure te versnellen en binnen de zes maanden na de regeringsbeslissing samen met Engie vast te leggen welke werkzaamheden wanneer moeten gebeuren. Daarbij zou dan een onderscheid gemaakt worden tussen de 'noodzakelijke vereisten' en de 'mogelijke aanpassingen', zegt het FANC. Die laatste categorie kan eventueel voor korte tijd na 2025 worden uitgesteld, als dat nodig zou blijken.

Het FANC benadrukt wel dat een verlenging van de Doel 4 en Tihange 3 minstens tien jaar moet beslaan. Bovendien zijn er nog andere bezorgdheden naast de veiligheid. Zo moet worden nagegaan of er wel voldoende personeel beschikbaar is om een verlenging te organiseren en tegelijkertijd ook de ontmanteling van de overige vijf centrales en de berging van het radioactief afval te organiseren, stipt het agentschap aan. Daarenboven heeft het FANC zich in de evaluatie beperkt tot de veiligheid en de regelgeving. Op vlak van onder meer bevoorrading en eventuele aanpassingen aan de wet op de kernuitstap is de FOD Economie bevoegd, klinkt het in het rapport. Tot slot blijft de timing erg krap. Hoe dan ook is er nog een milieueffectenrapportage met een - mogelijk grensoverschrijdende - publieksconsultatie nodig als Vivaldi voor een verlenging kiest. Tegen eind januari, over twee weken dus, zou de regering een globale aanpak klaar moeten hebben, zodat die klaar ligt om op 18 maart te beslissen. Hoe dan ook moet ze op 18 maart definitief beslissen, vindt de nucleaire waakhond. 'Als de federale regering in maart de volledige kernuitstap bevestigt, dan moet die vanaf dan als onomkeerbaar worden beschouwd.'

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, een notoir tegenstander van de kernuitstap, reageerde maandagavond al snel. 'Zoals MR altijd heeft gezegd. Onze standpunten zijn niet dogmatisch. We laten ons leiden door wetenschap en techniek', tweette hij. 'Ons land moet de goede strategische keuzes maken.'

Ook de N-VA, federaal in de oppositie, grijpt het rapport aan om nog eens voor een verlenging van de kernenergie te pleiten. 'Duidelijker kan niet. De premier en minister Tinne Van der Straeten (van Energie, red.) hebben bij deze geen poot meer om op te staan. Tijd voor ratio!', tweette voorzitter Bart De Wever.

