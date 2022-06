Verkoop nieuwbouw vertraagt

De economische ­situatie leidt tot almaar meer zenuwachtigheid in de Bel­gische vastgoed­sector. Veel ontwikkelaars zien de voorbije weken de verkoop van nieuwbouwwoningen vertragen. Dat blijkt dinsdag uit een rondvraag van De Tijd bij enkele grote vastgoedspelers.

‘We voelen sinds anderhalve maand onzekerheid in de markt”, zegt Adel Yahia, directeur van de promotor Immobel België. ‘Investeerders kopen nog altijd woningen om te verhuren want vastgoed blijft een veilig toevluchtsoord. Maar bij particulieren duurt het verkoopproces langer. Mensen nemen meer hun tijd om te beslissen.’

‘Door enkele projectlanceringen hadden we in mei nog een uit­stekende maand’, zegt Davy Demuynck, co-CEO van de West-­Vlaamse vastgoedontwikkelaar ION. “Maar de algemene tendens wijst op afkoeling. Er is de economische onzekerheid. Sommige ontwikkelaars hebben projecten on hold gezet, waardoor minder woningen op de markt komen. En de stijgende rente schrikt sommige individuele kopers af.’

De inflatie en de klimmende ­hypotheekrentes, die de aankoop van vastgoed een pak duurder maken, verklaren de aarzelende houding van potentiële kopers. Bovendien zijn de prijzen van nieuwbouw het voorbije jaar fors gestegen. Dat werd eerst aangedreven door de enorme vraag naar nieuwbouw­woningen bij investeerders die op zoek zijn naar energiezuinig vastgoed. De oorlog in Oekraïne en de stijgende energiekosten deden de prijzen van bouwmaterialen exploderen.