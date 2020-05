Apotheker Dirk Broeckx uit Antwerpen richt een open brief aan Sophie Wilmès en Maggie De Block. Dat supermarkten nu mondmaskers zullen gaan verkopen, is voor hem de zoveelste slag in het gezicht van de apothekers. U kan de brief hieronder integraal lezen.

Open brief aan Sophie Wilmès en Maggie De Block

Mevrouw de Minister,

Uw recente beslissing dat supermarkten mondmaskers mogen verkopen door de aanpassing van het ministerieel besluit dat de verkoop in apotheken regelde, is de druppel die voor mij de emmer doet overlopen.

De afgelopen acht weken hebben we in de apotheek dagelijks uren uitleg en advies gegeven aan burgers die beschermingsmateriaal (maskers, alcoholgel...) kwamen zoeken. We zijn de enige sector die letterlijk dag- en nacht de bevolking heeft geholpen om wegwijs te geraken uit de gezondheidsadviezen en haast dagelijks veranderende regels. We hebben, ook tijdens de lockdown, in alle stilte wachtdiensten gedaan.

Meestal zagen de mensen hun arts niet (tele-consultatie en/of schrik om naar spoed te gaan), maar ze zagen wel ons in de apotheek: rechtstreeks, close-by, persoonlijk en betrokken.

Voorziet het Besluit dat u uitvaardigt, dat de kassierster van de supermarkt ook tientallen keren per dag de tijd zal nemen om - met kennis van zaken (?!) - uit te leggen wanneer je een masker moet dragen?

We hebben elke dag opnieuw onze plan moeten trekken om de noodzakelijkste producten te vinden. Geen van de resem bevoegde ministers heeft mij daarbij geholpen. In tegendeel: inspecteurs van economie en financiën kwamen collega's controleren. Test Aankoop mocht ons schaamteloos aan de schandpaal nagelen. Geen minister die het over de lippen kreeg dat de prijzen waaraan we nu nog schaarse beschermingsmiddelen kunnen aankopen een tienvoud is van de publiekprijs die ze luidkeels toeterden.

Verkoop mondmaskers in supermarkten is druppel te veel.

Voorziet het Besluit dat u uitvaardigt, dat de kassierster van de supermarkt ook tientallen keren per dag de tijd zal nemen om - met kennis van zaken (?!) - uit te leggen wanneer je een masker moet dragen? Hoe je ze moet aan- en uitdoen en bewaren? Of je ze al dan niet kan hergebruiken? En (vooral) hoe je voor de rest veilig kan leven en werken?

De communicatie van de overheid bereikt immers niet iedereen. De meest kwetsbare groepen in de bevolking, onderaan de maatschappelijke ladder of anderstalig, maar vooral ook veel oudere patiënten, hebben behoefte aan uitleg op maat en een luisterend oor om praktisch én mentaal de storm te kunnen doorstaan.

Er zijn ruim 4.800 apotheken in België. Bijna op elke hoek van de straat. Waarschijnlijk meer dan er supermarkten zijn en hoe dan ook dichterbij de bevolking, competenter en vlotter beschikbaar. Verschuif een deel van ons aanbod en de nodige middelen voor een goede dienstverlening vallen weg. Samen met mijn motivatie.

Waarom deze slag in ons gezicht?

De zoveelste!

Bij de start van de lockdown moesten twee sectoren openblijven: apotheken en voedingswinkels. Het valt me op dat apotheken de afgelopen weken door de overheid niet alleen zo goed als doodgezwegen worden, maar zelfs pro-actief doodgeknepen worden.

Ik vind mezelf geen "held", maar weet wel dat ik dagelijks in rechtstreeks contact sta met mensen die ziek zijn of het aan het worden zijn; meer dan de doorsnee vuilnisophaler, bakker, slager of taxichauffeur; wel allemaal "helden".

Ik sta dit jaar ruim 41 jaar in het beroep. Ik werd samen met mijn partner ziek net voor de lockdown begon. We waren bij de eersten die positief testten. We hebben het samen uitgeziekt en bleven wekenlang in quarantaine, uit voorzorg voor onze medwerkers en patiënten. Of we voldoende immuun zijn mogen we niet weten, want de testen die dit kunnen aantonen heeft u verboden.

U hoeft niet ongerust te zijn: we gaan uit protest de apotheek niet sluiten. Daarvoor voelen we ons te zeer verantwoordelijk voor de patiënten die op ons kunnen rekenen.

Wanneer recent de eerste huisarts door Covid19 overleed, stond het in elke krant. Afgelopen week stierf de eerste apotheker door dezelfde ziekte, maar behalve in onze eigen kanalen, werd er met geen woord over gerept.

U hoeft niet ongerust te zijn: we gaan uit protest de apotheek niet sluiten.

Daarvoor voelen we ons te zeer verantwoordelijk voor de patiënten die op ons kunnen rekenen.

Maar van de politiek moet ik voorlopig niets meer hebben.

Noch steun - die we toch nooit krijgen - noch meer slagen in het gezicht.

Met beleefde groeten,

Dirk Broeckx is apotheker in Antwerpen.

Deze bijdrage verscheen eerder op de site van de Apotheker.

